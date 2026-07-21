Nur Heute: Dieser 3-Brenner-Gasgrill kostet jetzt nur 127 Euro

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Die Grillsaison ist in vollem Gange – und wer noch auf der Suche nach einem leistungsstarken Gasgrill ist, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen. Bei MediaMarkt gibt es den PROFI COOK PC-GG 1310 3-Brenner-Gasgrill aktuell zum absoluten Tiefpreis. Statt der UVP von 529 Euro kostet das Modell derzeit nur 127 Euro. Das bedeutet eine Ersparnis von über 400 Euro – ein echtes Schnäppchen für alle Grillfans.

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Perfekt für entspannte Grillabende

Ob gemütlicher Familienabend, Grillparty mit Freunden oder spontanes BBQ am Wochenende – mit dem PROFI COOK Gasgrill sind Sie bestens ausgestattet. Dank seiner drei leistungsstarken Edelstahlbrenner mit einer Gesamtleistung von 10 kW lassen sich Fleisch, Fisch, Gemüse oder Grillkäse gleichzeitig und gleichmäßig zubereiten.

PROFI COOK PC-GG 1310 3-Brenner Gasgriller, Silber (10 kW) © PROFI COOK

Die verschiedenen Heizzonen ermöglichen es zudem, unterschiedliche Speisen parallel bei verschiedenen Temperaturen zu grillen – ideal, wenn mehrere Gerichte gleichzeitig auf den Rost sollen.

Viel Platz und praktische Ausstattung

Der Gasgrill überzeugt nicht nur durch seine Leistung, sondern auch durch seine durchdachte Ausstattung. Großzügige Seitenablagen bieten ausreichend Platz für Grillbesteck, Gewürze oder Teller, während der integrierte Unterschrank zusätzlichen Stauraum schafft und sogar Platz für die Gasflasche bietet.

PROFI COOK PC-GG 1310 3-Brenner Gasgriller, Silber (10 kW) © PROFI COOK

Ein integriertes Thermometer im Deckel hilft dabei, die Temperatur jederzeit im Blick zu behalten und sorgt für perfekte Grillergebnisse.

Modernes Design und einfacher Aufbau

Mit seinem hochwertigen Edelstahl-Design macht der Grill nicht nur optisch eine gute Figur, sondern fügt sich auch stilvoll in Garten oder Terrasse ein. Dank der stabilen Rollen lässt er sich flexibel verschieben und nach dem Grillen bequem verstauen.

PROFI COOK PC-GG 1310 3-Brenner Gasgriller, Silber (10 kW)PROFI COOK PC-GG 1310 3-Brenner Gasgriller, Silber (10 kW) © PROFI COOK

PROFI COOK PC-GG 1310 3-Brenner Gasgriller, Silber (10 kW) © PROFI COOK

Auch der Aufbau gestaltet sich unkompliziert, sodass dem ersten Grillabend nichts mehr im Wege steht.

Jetzt das MediaMarkt-Angebot sichern

Ein Gasgrill mit drei Brennern für nur 127 Euro ist derzeit kaum zu finden. Wer sich rechtzeitig für die Grillsaison ausstatten oder seinen alten Grill ersetzen möchte, sollte deshalb schnell sein. Statt 529 Euro UVP kostet der PROFI COOK PC-GG 1310 3-Brenner-Gasgrill aktuell bei MediaMarkt nur 127 Euro – ein echtes Mega-Angebot mit einer Ersparnis von über 400 Euro. Perfekt für alle, die in diesem Sommer unvergessliche Grillabende genießen möchten.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.