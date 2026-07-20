Neuer DenkWeg entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs

Über vier Jahrzehnte trennte der Eiserne Vorhang Europa. Der DenkWeg macht diese Zeit wieder erfahrbar: An jeder Station beleuchten Tafeln in Deutsch, Tschechisch und Englisch ein Kapitel – von der jahrhundertelangen Nachbarschaft über Teilung und Unterdrückung – bis zur Wiedervereinigung Europas.

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Im Rahmen eines Festaktes hat LH Thomas Stelzer (ÖVP) in Guglwald in Vorderweißenbach am Sonntag den "DenkWeg Eiserner Vorhang" eröffnet. Der 4,5 km lange Themen-Wanderweg verläuft unmittelbar an der oberösterreichisch-tschechischen Staatsgrenze und verbindet Zeitgeschichte, Naturerlebnis und europäische Erinnerungskultur.

10 Stationen und eigene App

An zehn Stationen wird die Geschichte des Eisernen Vorhangs multimedial und interaktiv erlebbar gemacht, wofür eine App entwickelt wurde. Der DenkWeg setzt damit ein sichtbares Zeichen für Freiheit, Demokratie und die Bedeutung eines geeinten Europas. Initiator des DenkWegs ist der Verein DenkStein, der auch die bekannte DenkStätte in Guglwald betreut.

50 Europa-Luftballons losgelassen

Mit der DenkStätte und dem neuen DenkWeg soll sich die Grenzregion noch stärker zu einem kulturellen Ausflugsziel entwickeln, an dem die Geschichte des geeinten Europas just an einem jener Orte vermittelt wird, an dem sie begonnen hat.

Am Ende von den Eröffnungsreden stiegen 50 Europa-Luftballons mit einer Grußbotschaft in Deutsch und Tschechisch in die Luft.

An der Eröffnung nahmen zahlreiche Ehrengäste teil, u.a. Vizekanzler a.D. Reinhold Mitterlehner, Staatssekretär a.D. Helmut Kukacka, NR-Abg. Johanna Jachs, LHStv. a.D. Franz Hiesl, die LT-Abg.Gertraud Scheibelberger und Georg Ecker, der erste nichtkommunistische Landeshauptmann von Südböhmen Jiri Vlach, der ehemalige Kreishauptmann von Budweis Jan Zahradnik und die Landeskulturdirektorin Margot Nazal.