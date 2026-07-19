Tragödie im Innkreis
Zwei Tote und mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall
Das folgenschwere Unglück im Bezirk Braunau ereignete sich laut ersten Informationen der Polizei am Sonntagnachmittag. Das berichtet "ORF Oberösterreich" online. Demnach kam es gegen 17 Uhr auf der B148 zu dem schweren Crash. Die genauen Umstände sowie die Ursache, die zu dem Verkehrsunfall geführt haben, sind derzeit noch völlig unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
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Feuerwehren im Rettungseinsatz alarmiert
Aufgrund der Schwere des Unglücks wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften an den Unfallort gerufen. Die Feuerwehren aus Weng im Innkreis, Mining und St. Peter am Hart wurden zeitgleich zu einer Personenrettung alarmiert, nachdem ein Pkw in den Verkehrsunfall verwickelt war.
Verletzte in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert
Neben den Feuerwehren waren auch mehrere Notarztteams am Ort des Geschehens, um die Verunglückten medizinisch zu betreuen. Die Einsatzkräfte kümmerten sich umgehend um die Erstversorgung der Opfer am Unfallort.
Jene Personen, die schwere Verletzungen erlitten hatten, wurden im Anschluss von den Rettungsdiensten in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert.
Weitere Informationen und Details zum genauen Unfallhergang liegen vorerst noch nicht vor.
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