Seit 150 Jahren wird in Linz im Verein gerudert

Der Ruderverein Ister ist den Oberösterreichern als Veranstalter des legendären Piratenballs bekannt.

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Linz. Das 150-Jahr-Jubiläum des Ister Rudervereins wurde Freitagabend nicht auf der Donau sondern direkt neben dem Trainingsfluss - im Linzer Lentos Kunstmuseum - gefeiert. Unter den Gästen konnten u.a. die Olympiaruderer Rainer Holzhaider, Thomas Linemayr und Harald Hofmann und Landessportdirektor Gerhard Rumetshofer begrüßt werden. Zur Feier des Tages wurde ein neuer Sechser auf den Namen von Hubert Papinski, ehemaliger österreichischer Meister, getauft.

Am Samstag wurde mit einer Sternfahrt weiter gefeiert: 182 Teilnehmer kamen mit 46 von diversen Ruderclubs aus ganz Österreich bis in den Winterhafen zum Ister-Bootshaus.

Der älteste Teilnehmer und die älteste Teilnehmerin kamen vom Ruderverein Ister: Gernot Schaller ist 89 Jahre alt, seine Ehefrau Heide ist 86 Jahre alt.

Wibren Visser und Thomas Burg gewannen den Preis für die meisten geruderten Kilometer: Sie ruderten an diesen Tag von Wallsee nach Linz 96 Kilometer.