ABSCHÜSSIGE STELLE
80-Jährige wollte rollendes Auto stoppen: in Bachbett geschleift
Altmünster. Eine 80-Jährige ist am Samstag in Altmünster (Bez. Gmunden) verletzt worden, als sie versuchte, ihren auf einer abschüssigen Stelle abgestellten und ins Rollen geratenen Wagen zu stoppen. Sie wurde in ein angrenzendes Bachbett mitgeschleift, berichtete die Polizei. Sie kam mit leichten Verletzungen davon und wurde ambulant im Salzkammergut Klinikum Gmunden behandelt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden