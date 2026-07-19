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100 Feuerwehrleute

Großbrand in Müllsortieranlage in Steyr durch falsch entsorgten Akku

Vollbrand
© fotokerschi.at
Mehr als sieben Stunden lang haben Feuerwehrleute am Dienstag einen Großbrand in einer Abfallsortieranlage im Steyrer Stadtteil Gleink bekämpft.
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Steyr. Ein Großbrand in einer Abfallsortieranlage am Samstag in Steyr ist wohl durch einen falsch entsorgten Akku oder ein akkubetriebenes Gerät im Gewerbemüll ausgelöst worden. Das ergaben die Erhebungen der Polizei und eines Sachverständigen der Brandverhütungsstelle Oberösterreich. Ein technisches Problem und Fremdverschulden seien als Brandursache eindeutig ausgeschlossen worden, berichtete die Exekutive am Sonntag. Bei dem Löscheinsatz waren rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz.

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