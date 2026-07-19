Fahranfängerin verwechselt Pedale und geht Baden

18-Jährige war auf Übungsfahrt mit ihrem Vater.

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Inzersdorf. Bei einer Übungsfahrt sind eine 18-Jährige und ihr Vater am Samstag in Inzersdorf (Bez.Kirchdorf) mit dem Auto in einen Bach gestürzt. Die Fahranfängerin dürfte beim Abbiegen die Pedale verwechselt haben, berichtete die Polizei. Der Pkw fiel etwa zwei bis drei Meter in die Tiefe und blieb am Dach liegen. Vater und Tochter konnten das Auto selbst verlassen und Hilfe rufen. Sie wurden vorsorglich in das Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Kirchdorf gebracht.