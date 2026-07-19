Prozess um Kranzniederlegung vor Hitler-Geburtshaus liegt auf Eis

Um Pilgeraktivitäten von Hitler-Fans zu reduzieren, wird im Hitler-Haus am 22. Juli ein Polizeizentrum eröffnet.

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Braunau. Fast zwei Jahre nach dem letzten Verhandlungstermin rund um eine Kranzniederlegung beim Hitler-Geburtshaus in Braunau im Jahr 2021 gilt der deshalb angeklagte Deutsche nach wie vor als flüchtig. Er war im Oktober 2024 zum zweiten Mal nicht zum Prozess erschienen. Da Deutschland seinen Staatsbürger in diesem Fall nicht ausliefert, liegt der Prozess derzeit auf Eis. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin habe laut Gerichtssprecher mitgeteilt, dass keine Auslieferung erfolgen kann, da kein Tatbestand nach deutschem Strafgesetz verwirklicht sei.

Um dem Gebäude seine Anziehungskraft auf einschlägige Kreise zu nehmen, wurde das Haus mittlerweile umgebaut und wird künftig als Polizeizentrum Verwendung finden. Nächste Woche wird dieses offiziell eröffnet.