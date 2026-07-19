32-Jähriger drückt Frau brennende Tschick ins Gesicht

Der Bulgare wollte das Opfer gegen ihren Willen küssen, als sie sich wehrte, wurde sie brutal attackiert.

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Wien. Mehrere Zeugen alarmierten am Samstag gegen 22.45 Uhr die Polizei, weil ein 32-jähriger Bulgare im Alois-Drasche-Park in Wieden mehrere Frauen belästigt haben soll.

Opfer gebissen

Der 32-Jährige soll zunächst versucht haben, eine Wienerin (29), die gemeinsam mit einer Freundin auf einer Parkbank saß, gegen ihren Willen zu küssen. Als sich die 29-Jährige wehrte, biss der Verdächtige ihr ins Kinn, verprügelte sie und drückte ihr einen glühenden Zigarettenstummel ins Gesicht.

Zwei couragierte Zeuginnen, die dem Opfer zu Hilfe eilten, wurden ebenfalls von dem Bulgaren attackiert. Eine Frau würgte er, der anderen Frau zerriss er das Oberteil. Zudem versuchte er, die beiden Frauen zu küssen und zu beißen.

Die alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen rasch anhalten. "Der Mann wirkte augenscheinlich durch Suchtmittel beeinträchtigt", so die Polizei. Plötzlich stürmte der 32-Jährige auf die Beamten zu, spuckte eine Polizeidiensthundeführerin an, packte sie an den Unterarmen und versetzte ihr mit seiner Stirn mehrere Stöße gegen den Kopf. Dabei wurde die Polizistin verletzt.

Daraufhin wurde der Angreifer unter Anwendung von Körperkraft festgenommen. Während der Festnahme setzte er sich so heftig zur Wehr, dass ihm Hand- und Fußfesseln angelegt werden mussten. Bei der Personendurchsuchung stellten die Cops zudem Cannabis sicher.

Der Bulgare wurde mehrfach angezeigt. Er befindet sich in Haft, eine Vernehmung war laut Polizei bisher nicht möglich.