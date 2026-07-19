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Kärnten

Paragleiter stürzte in Maisfeld

Paragleiter gerät mit Schirm in Stahlseil - tot
© Getty (Symbolbild)
Paragleiter in Kärnten stürzte in Maisfeld - schwer verletzt.
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Ein 24-jähriger Paragleiter aus Klagenfurt hat sich am Samstagnachmittag bei einem Absturz in der Gemeinde Treffen schwer verletzt.

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Der Mann war gegen 14.30 Uhr mit seinem Gleitschirm unterhalb des Gerlitzengipfels (Bezirk Villach-Land) gestartet. Beim Anflug auf den Landeplatz geriet er aber in ein angrenzendes Maisfeld. Der Rettungshubschrauber brachte ihn in das Klinikum Klagenfurt, berichtete die Polizei.

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