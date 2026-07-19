Paragleiter stürzte in Maisfeld

Paragleiter in Kärnten stürzte in Maisfeld - schwer verletzt.

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Ein 24-jähriger Paragleiter aus Klagenfurt hat sich am Samstagnachmittag bei einem Absturz in der Gemeinde Treffen schwer verletzt.

Der Mann war gegen 14.30 Uhr mit seinem Gleitschirm unterhalb des Gerlitzengipfels (Bezirk Villach-Land) gestartet. Beim Anflug auf den Landeplatz geriet er aber in ein angrenzendes Maisfeld. Der Rettungshubschrauber brachte ihn in das Klinikum Klagenfurt, berichtete die Polizei.