Mega-Jackpot geknackt: Lotto-Sieger bekommt sein Geld nicht

Nachdem der erste Lotto-Achtfach-Jackpot der Geschichte geknackt wurde, bekommt der glückliche Sieger sein Geld nicht.

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Ganz Österreich war in den vergangenen Tagen im Lotto-Fieber. Bei der Ziehung am Sonntag (19. Juli 2026) wurde der erste Achtfach-Jackpot der 40-jährigen Geschichte in Höhe von 12.050.822,50Euro von einer Person in der Steiermark geknackt.

Der Erfolg wurde per Quicktipp erzielt, der Computer in einer steirischen Annahmestelle platzierte die "sechs Richtigen" 1, 10, 15, 21, 29 und 42 in den sechsten von sechs gespielten Tipps. Doch wenn sich der Gewinner jetzt auf den ganz großen Geldregen freut, wird er vorerst enttäuscht. Bis es zum großen Zahltag kommt, vergeht noch einiges an Zeit.

Die Zahlen der Ziehung vom 19. Juli 2026* Lotto: 1, 10, 15, 21, 29, 42 Zz: 36

1, 10, 15, 21, 29, 42 Zz: 36 LottoPlus: 2, 26, 33, 41, 43, 44 bzw. 12, 14, 16, 23, 25, 43

2, 26, 33, 41, 43, 44 bzw. 12, 14, 16, 23, 25, 43 Joker: 7, 5, 1, 6, 9, 1 *Alle Angaben ohne Gewähr

Zuerst wird der Sieger gebeten, mit dem Kunden-Service-Center (0800 404 645) Kontakt aufzunehmen. Dort erhält man die näheren Infos, wie es mit dem Gewinn von nun an weitergeht.

Quittung unbedingt aufheben

Für die Auszahlung wird auf jeden Fall die Original-Quittung und ein amtlicher Lichtbildausweis verlangt. Man kann sich dann entscheiden, ob man sich mit einem Großgewinnbetreuer treffen möchte, um die Quittung zu übergeben, oder ob man die Quittung in der Zentrale der Österreichischen Lotterien nach Termin-Vereinbarung abgeben möchte.

Ab dem Moment haften die Lotterien für den sicheren Erhalt des Gewinns. Doch dann muss man dennoch weiter warten. Erst nach Ablauf der vierwöchigen Reklamationsfrist wird der Gewinnbetrag auf das Konto überwiesen.

Trotz des Vorzeigens des Ausweises bleibt man allerdings komplett anonym. Die Daten werden nur von den Lotterien benötigt, um die Gewinnauszahlung verifizieren zu können.