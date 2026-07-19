Nach Achtfach-Jackpot
Das waren die höchsten Lotto-Gewinne der Geschichte
Bei "Lotto 6 aus 45" ging es am Sonntag beim ersten Achtfach-Jackpot der 40-jährigen Geschichte der Lotterien um 12 Millionen Euro. Bei der Ziehung, die von Ralph Huber-Blechinger moderiert wurde, konnte dieser auch tatsächlich von einer Person in der Steiermark geknackt werden.
Auch interessant
Der Mega-Jackpot bringt allerdings keien neuen Rekord-Sieger in Österreich. Den bisher größten Gewinn gab es am 16. November 2018. Beim allerersten Siebenfach-Jackpot der Geschichte cashte eine glückliche Person aus Niederösterreich unglaubliche 14,9 Millionen Euro.
Die Zahlen der Ziehung vom 19. Juli 2026*
- Lotto: 1, 10, 15, 21, 29, 42 Zz: 36
- LottoPlus: 2, 26, 33, 41, 43, 44 bzw. 12, 14, 16, 23, 25, 43
- Joker: 7, 5, 1, 6, 9, 1
Bei einem weiteren der bisher neun Siebenfach-Jackpots in Österreich gingen am 22. September 2024 der unglaubliche Gewinn von 11,2 Millionen Euro mit einem Solo-Sechser in die Steiermark.
Die höchsten Gewinne der Lotto-Geschichte
- 16. November 2018: 14,9 Millionen Euro
- 19. Juli 2026: 12 Millionen Euro
- 22. September 2024: 11,2 Millionen Euro
- 16. Oktober 2024: 10,9 Millionen Euro
- 27. April 2022: 9,8 Millionen Euro
- 27. August 2025: 9,68 Millionen Euro
- 12. August 2015: 9,64 Millionen Euro
- 11. Dezember 2024: 9,62 Millionen Euro
Besonders beeindruckend ist allerdings, dass der höchste Gewinn, der kein Siebenfach-Jackpot war, auch kein Sechsfach-Jackpot war. Am 12. August 2015 ging ein Fünffach-Jackpot mit stolzen 9,64 Mio. Euro nach Wien, der höchste Gewinn bei einem Sechsfach-Jackpot lag bisher bei 9,62 Mio. Euro.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden