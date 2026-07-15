Lotto-Wahnsinn: Jetzt kommt historischer Mega-Jackpot

Der Lotto-Wahnsinn geht weiter, auch der Siebenfach-Jackpot mit 8,4 Millionen Euro wurde bei 6 aus 45 nicht geknackt. Jetzt wartet zum ersten Mal in der Geschichte ein Achtfach-Jackpot. Es geht um sagenhafte 12 Millionen Euro!

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Das gab es in der österreichischen Geschichte noch nie. Zum ersten Mal in geht es nach der Ziehung am Mittwoch (15. Juli 2026) um einen Achtfach-Jackpot bei Lotto 6 aus 45. Denn auch diesmal konnte kein Spieler die sechs richtigen Zahlen erraten.

Der Ansturm war zwar riesig: Mehr als sechs Millionen Tipps wurden abgegeben und rund 50 Prozent aller möglichen Tippkombinationen gespielt. Trotzdem hatte keiner den richtigen Tipp (siehe unten).

Nun geht es am Sonntag (19. Juli 2026) um sagenhafte 12 Millionen Euro. Insgesamt ist es erst der achte Siebenfach-Jackpot der Geschichte. Der allererste ist bislang auch der höchste Gewinn der Historie. Am 21. November 201 gingen14.926.157,30 Euro an eine glückliche Person aus Niederösterreich.

Die Zahlen der Lotto-Ziehung vom 15. Juli 2026*

Lotto: 4 14 27 32 38 45 Zusatzzahl 42

4 14 27 32 38 45 Zusatzzahl 42 LottoPlus: 1 5 7 10 42 44 (1. Ziehung) 7 12 16 22 33 43 (2. Ziehung)

1 5 7 10 42 44 (1. Ziehung) 7 12 16 22 33 43 (2. Ziehung) Joker: 6 9 7 5 0 6

*Alle Angaben sind ohne Gewähr

Beim insgesamt neunten Siebenfach-Jackpot der Geschichte gab es nun erstmals keinen Spieler, der die sechs Richtigen Zahlen auf seinem Schein hatte.