Chronik
TV
E-Paper
Österreich

Kein Sechser

Lotto-Wahnsinn: Jetzt kommt historischer Mega-Jackpot

Ein Mann im Anzug hält zwei Lotto-Kugeln in einem Fernsehstudio.
© Lotterien
Der Lotto-Wahnsinn geht weiter, auch der Siebenfach-Jackpot mit 8,4 Millionen Euro wurde bei 6 aus 45 nicht geknackt. Jetzt wartet zum ersten Mal in der Geschichte ein Achtfach-Jackpot. Es geht um sagenhafte 12 Millionen Euro!
OE24 auf Google bevorzugen

Das gab es in der österreichischen Geschichte noch nie. Zum ersten Mal in geht es nach der Ziehung am Mittwoch (15. Juli 2026) um einen Achtfach-Jackpot bei Lotto 6 aus 45. Denn auch diesmal konnte kein Spieler die sechs richtigen Zahlen erraten.

Der Ansturm war zwar riesig: Mehr als sechs Millionen Tipps wurden abgegeben und rund 50 Prozent aller möglichen Tippkombinationen gespielt. Trotzdem hatte keiner den richtigen Tipp (siehe unten).

Auch interessant

Neuer Rekord-Lotto-Jackpot: 672 Millionen zu haben

8,4 Millionen Euro im Siebenfach-Jackpot

Lotto-Drama: 14 Millionen landeten im Müll

Nun geht es am Sonntag (19. Juli 2026) um sagenhafte 12 Millionen Euro. Insgesamt ist es erst der achte Siebenfach-Jackpot der Geschichte. Der allererste ist bislang auch der höchste Gewinn der Historie. Am 21. November 201 gingen14.926.157,30 Euro an eine glückliche Person aus Niederösterreich.

Die Zahlen der Lotto-Ziehung vom 15. Juli 2026*

  • Lotto: 4 14 27 32 38 45 Zusatzzahl 42
  • LottoPlus: 1 5 7 10 42 44 (1. Ziehung) 7 12 16 22 33 43 (2. Ziehung)
  • Joker: 6 9 7 5 0 6

*Alle Angaben sind ohne Gewähr

Beim insgesamt neunten Siebenfach-Jackpot der Geschichte gab es nun erstmals keinen Spieler, der die sechs Richtigen Zahlen auf seinem Schein hatte.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Tankstellen-Überfall: Bewaffneter flüchtete mit Beute

Diese invasive Muschel erobert Österreichs Seen

Fahrbahnschäden: Wichtige Strecke wird komplett gesperrt

Messerstecherei in Favoriten: Zwei Verletzte

Lotto-Wahnsinn: Mit DIESEN Zahlen knacken Sie den Mega-Jackpot

Brutale Schlägerei am Kaisermühlendamm: Vier Verletzte

Polizeischülerin stürzt Wasserfall hinab – Suche läuft

Mann (64) verlor über 100.000 Euro an Onlinebtrüger

Gesuchter Drogendealer fliegt bei Kontrolle auf

Lotto-Wahnsinn: Jetzt kommt historischer Mega-Jackpot