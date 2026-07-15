Kein Sechser
Lotto-Wahnsinn: Jetzt kommt historischer Mega-Jackpot
Das gab es in der österreichischen Geschichte noch nie. Zum ersten Mal in geht es nach der Ziehung am Mittwoch (15. Juli 2026) um einen Achtfach-Jackpot bei Lotto 6 aus 45. Denn auch diesmal konnte kein Spieler die sechs richtigen Zahlen erraten.
Der Ansturm war zwar riesig: Mehr als sechs Millionen Tipps wurden abgegeben und rund 50 Prozent aller möglichen Tippkombinationen gespielt. Trotzdem hatte keiner den richtigen Tipp (siehe unten).
Auch interessant
Nun geht es am Sonntag (19. Juli 2026) um sagenhafte 12 Millionen Euro. Insgesamt ist es erst der achte Siebenfach-Jackpot der Geschichte. Der allererste ist bislang auch der höchste Gewinn der Historie. Am 21. November 201 gingen14.926.157,30 Euro an eine glückliche Person aus Niederösterreich.
Die Zahlen der Lotto-Ziehung vom 15. Juli 2026*
- Lotto: 4 14 27 32 38 45 Zusatzzahl 42
- LottoPlus: 1 5 7 10 42 44 (1. Ziehung) 7 12 16 22 33 43 (2. Ziehung)
- Joker: 6 9 7 5 0 6
*Alle Angaben sind ohne Gewähr
Beim insgesamt neunten Siebenfach-Jackpot der Geschichte gab es nun erstmals keinen Spieler, der die sechs Richtigen Zahlen auf seinem Schein hatte.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden