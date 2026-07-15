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Große Suchaktion

Polizeischülerin stürzt Wasserfall hinab – Suche läuft

© Getty Images
Dramatische Szenen in Tirol: Eine 22-jährige Polizeischülerin ist bei einer Wanderung in einen Wasserfall gestürzt. Seither läuft eine groß angelegte Suchaktion nach der jungen Frau.
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Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr im Zuge einer Alpinausbildung. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 34-Jährige die Seilbrücke über den Stuibenfall überqueren, als sie aus bislang ungeklärter Ursache ausrutschte und in den Wasserfall stürzte.

Suche auf Bach und Fluss ausgeweitet

Unmittelbar nach dem Absturz wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet. Zunächst konzentrierte sich der Einsatz auf den Bereich des Wasserfalls. Mittlerweile wurde die Suche auf die Ötztaler Ache ausgeweitet, da die Frau von den Wassermassen mitgerissen worden sein könnte.

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Hubschrauber und Spezialkräfte im Einsatz

An der Suchaktion beteiligen sich die Wasserrettung, die Bergrettung Umhausen, Wasserretter aus Innsbruck und Landeck, die Freiwillige Feuerwehr Umhausen sowie ein Polizeihubschrauber. Die schwierigen Bedingungen und die starke Strömung erschweren den Einsatz.

Alpinpolizei ermittelt

Wie es zu dem folgenschweren Sturz kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Alpinpolizei der Landespolizeidirektion Salzburg übernommen. Die Suchmaßnahmen dauern weiterhin an.

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