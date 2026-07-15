Messerstecherei in Favoriten: Zwei Verletzte

Mehrere Jugendliche sollen nach der Tat die Flucht ergriffen haben. Von den Tätern fehlt noch jede Spur.

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Eine Messerattacke vor einem Geschäft an der Ecke Senefeldergasse/Quellenstraße sorgte am Dienstagabend für einen Großeinsatz in Favoriten. Laut ersten Informationen sollen dort gegen 21 Uhr zwei Verletzte aufgefunden worden sein.

Am blutverschmierten Tatort fanden die Einsatzkräfte zwei schwer verletzte Männer im Alter von 20 und 23 Jahren auf. Der Jüngere wies mehrere Schnitt- und Stichverletzungen an Armen und einem Bein auf.

Das ältere Opfer wurde im Bereich des Brustkorbes verletzt und schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr. Mittlerweile ist der Zustand des 23-Jährigen stabil. Beide wurden nach der Erstversorgung am Tatort ins Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte mit Hund vor Ort neben dem Tatort. © Viyana Manset Haber

Flucht nach der Tat

Zeugen vor Ort berichteten, dass sie die Attacke selbst nicht gesehen hätten. Sie hörten jedoch laute Schreie und beobachteten anschließend, wie mehrere Jugendliche mit einem Messer vom Tatort davonliefen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der unter anderem die Bereitschaftseinheit und die Polizeidiensthundeeinheit beteiligt waren, blieb ohne Erfolg. Die mutmaßlichen Täter, es dürfte sich um ein Quartett handeln, sind weiterhin flüchtig.

Unzählige Einsatzkräfte waren vor Ort. © Viyana Manset Haber

Ein rotes Handtuch und Blutspuren der Attacke. © Viyana Manset Haber

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Warum es zu der Gewalttat kam, ist derzeit noch unklar. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich auch anonym zu melden und Hinweise zum Vorfall zu übermitteln.