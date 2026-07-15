Wien-Liesing
Tankstellen-Überfall: Bewaffneter flüchtete mit Beute
Wien. Schockmoment für eine Angestellte in Wien-Liesing: Ein maskierter Mann hat am späten Dienstagabend eine Tankstelle überfallen. Der Unbekannte betrat den Verkaufsraum mit einer Schusswaffe, bedrohte die Mitarbeiterin und forderte Bargeld. Die Angestellte übergab dem Räuber den Kasseninhalt. Anschließend ergriff dieser mit der Beute die Flucht und verschwand in unbekannte Richtung.
Große Fahndung ohne Erfolg
Trotz der umgehend eingeleiteten Ermittlungen fehlt von dem Verdächtigen bislang jede Spur. Die Angestellte blieb bei dem Raub körperlich unverletzt, stand jedoch unter Schock.
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Kriminalpolizei ermittelt
Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen und arbeitet an der Ausforschung des Täters. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Fluchtweg geben können, sich – auch anonym – bei den Ermittlern zu melden.
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