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Wien-Liesing

Tankstellen-Überfall: Bewaffneter flüchtete mit Beute

Der unbekannte hielt der geschockten Frau eine Waffe vor.
© getty
Der Unbekannte hielt der Angestellten eine mutmaßliche Waffe vor.
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Wien. Schockmoment für eine Angestellte in Wien-Liesing: Ein maskierter Mann hat am späten Dienstagabend eine Tankstelle überfallen. Der Unbekannte betrat den Verkaufsraum mit einer Schusswaffe, bedrohte die Mitarbeiterin und forderte Bargeld. Die Angestellte übergab dem Räuber den Kasseninhalt. Anschließend ergriff dieser  mit der Beute die Flucht und verschwand in unbekannte Richtung.

Große Fahndung ohne Erfolg

Trotz der umgehend eingeleiteten Ermittlungen fehlt von dem Verdächtigen bislang jede Spur. Die Angestellte blieb bei dem Raub körperlich unverletzt, stand jedoch unter Schock.

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Kriminalpolizei ermittelt

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen und arbeitet an der Ausforschung des Täters. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Fluchtweg geben können, sich – auch anonym – bei den Ermittlern zu melden.

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