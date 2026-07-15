Großeinsatz in Wien wegen Feuer in Keller

Sechs Feuerwehrfahrzeuge mussten zu dem Brand ausrücken.

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Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr kam es am Mittwochvormittag in der Grangasse im 15. Wiener Gemeindebezirk. Etliche Zeugen meldeten gegen 11 Uhr den Brand im Keller des Mehrparteienhauses und die daraus resultierende starke Rauchentwicklung im Gebäude.

Etliche Einsatzkräfte waren vor Ort. © Viyana Manset Haber

Sechs Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr Wien mit 30 Einsatzkräften mussten ausrücken, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Laut einem Feuerwehr-Sprecher konnte der Brand im Keller rasch lokalisiert werden. Ein Problem stellte der starke Rauch im Stiegenhaus dar.

Dieses musste schnell gelüftet werden, um nicht auch die Wohnungen anzugreifen, wo sich zum Teil auch Bewohner aufhielten. Auch das Feuer im Keller konnte bald darauf gelöscht werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.