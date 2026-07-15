Vermisstes Mädchen (14) in Wien wieder aufgetaucht

Die 14-Jährige wurde am Dienstag vermisst gemeldet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Eine 14-Jährige ist am späten Dienstagabend wieder wohlbehalten zurück in die elterliche Wohnung in Wien-Hernals gekehrt, nachdem ihre Eltern sie zuvor bei der Polizei als abgängig gemeldet hatten. Aufgrund einer Erkrankung sei das Mädchen dringend auf die regelmäßige Einnahme ihrer Medikamente angewiesen, hieß es in einer Aussendung der Polizei. Diese hatte die 14-Jährige nicht dabei. Die Polizei zog die Öffentlichkeitsfahndung demnach Mittwochfrüh wieder zurück.