Große Trauer bei Lindsey Vonn nach Schicksalsschlag

Die Skiwelt steht unter Schock: Ski-Queen Lindsey Vonn trauert nach einem Schicksalsschlag.

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Eigentlich arbeitet die 41-jährige US-Amerikanerin nach einem schweren Sturz, der fast zur Amputation führte, an ihrem Comeback im Weltcup. Nun muss Lindsey Vonn jedoch einen schweren Schicksalsschlag verkraften.

Ihr langjähriger Weggefährte Thomas Lanning ist völlig überraschend verstorben. Das US-Ski-Team bestätigte die traurige Nachricht. Lanning bestritt in seiner aktiven Karriere 42 Weltcuprennen, fuhr dreimal in die Top Ten und wurde im Jahr 2008 amerikanischer Abfahrtsmeister. Nach seinem verletzungsbedingten Karriereende mit nur 25 Jahren arbeitete der ehemalige Speed-Spezialist als Trainer.

Abschied von bestem Freund

Lindsey Vonn stand dem ehemaligen Skirennläufer sehr nahe. Auf Instagram verabschiedete sie sich mit emotionalen Worten von ihm:

"Wir haben uns seit unserem 12. Lebensjahr gekannt. Wir haben so viele Erinnerungen in den Bergen geteilt. Ich hoffe, du hast jetzt Frieden gefunden, mein Freund. Wir werden dich alle vermissen. Bis wir uns wiedersehen."

Skiwelt bekundet tiefes Beileid

Auch das US-Team nahm öffentlich Abschied von "TJ" Lanning:

"Wir sind tief betroffen vom Tod von TJ Lanning, einem ehemaligen alpinen Skirennläufer und Trainer des US-Skiteams, dessen Einfluss auf unseren Sport weit über seine aktive Wettkampfzeit hinausreichte. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie, seinen Freunden und seinen Kindern." Unter dem Beitrag drückten zahlreiche Ski-Legenden wie Kjetil Jansrud, Aksel Lund Svindal oder Carlo Janka ihr tiefes Mitgefühl aus. Die genaue Todesursache des 41-Jährigen ist bislang noch nicht bekannt.