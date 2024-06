Netanyahu spricht am 24. Juli vor US-Kongress

Netanyahu will der "Welt die Wahrheit über den gerechten Krieg darlegen".

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wird am 24. Juli eine Rede vor dem US-Kongress über den Krieg im Gazastreifen halten. Er werde während eines Besuchs in Washington vor einer gemeinsamen Sitzung des Repräsentantenhauses und des Senats sprechen, teilten der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, und der Minderheitenführer im Senat, Mitch McConnell, am späten Donnerstagabend (Ortszeit) in einer Erklärung mit.

"Ich bin sehr bewegt, das Privileg zu haben, Israel vor beiden Häusern des Kongresses zu vertreten und den Vertretern des amerikanischen Volkes und der ganzen Welt die Wahrheit über unseren gerechten Krieg gegen diejenigen, die uns zerstören wollen, darzulegen", so Netanyahu in der Erklärung. Unklar bleibt, ob sich Israels Ministerpräsident während seines Besuchs in Washington auch mit US-Präsident Joe Biden treffen wird.

"Amerikas Beziehung zu Israel ist eisern"

Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, teilte in einer separaten Erklärung mit, er habe sich der Einladung an Netanyahu angeschlossen. "Ich habe klare und tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten mit dem Ministerpräsidenten, die ich sowohl privat als auch öffentlich geäußert habe und weiterhin äußern werde", sagte Schumer und fügte hinzu: "Aber weil Amerikas Beziehung zu Israel eisern ist und über eine Person oder einen Ministerpräsidenten hinausgeht, habe ich mich der Bitte angeschlossen, ihn sprechen zu lassen."

Netanyahus Besuch findet inmitten von Spannungen zwischen ihm und US-Präsident Joe Biden statt. Biden hat Israels Angriff im Gazastreifen zwar stets unterstützt, aber in letzter Zeit die Taktik des Landes immer wieder kritisch gesehen und die Lieferung einiger Bomben zurückgehalten. Bidens Unterstützung für Israel hat sich außerdem im Vorfeld der Wahlen im November als politische Belastung für den Präsidenten erwiesen, da einige Demokraten und Wähler über die Tausenden von zivilen Todesopfern im Gazastreifen verärgert sind. Auch die Republikaner haben Biden für seine Haltung zum Krieg kritisiert und behauptet, er tue nicht genug, um Israel zu helfen.