Lindsey Vonn wieder voll im Training

Große Erleichterung bei allen Ski-Fans: Rund fünf Monate nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen in Cortina meldet sich Lindsey Vonn mit neuen Trainingsvideos zurück.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die 41-jährige Lindsey Vonn kann endlich wieder lachen - und schwitzen! Die einstige Ausnahme-Athletin schuftet nach ihrem heftigen Unfall wieder im Fitnessstudio und lässt ihre Community via Social Media direkt an ihrem harten Weg zurück teilhaben.

"Ich wüsste, dass der Tag kommen würde", schreibt sie auf Instagram.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Auf der Plattform Instagram veröffentlichte Lindsey Vonn aktuelle Bilder und Videos, die sie mitten bei den Einheiten zeigen: "Es wird noch eine harte Reise, aber meine Stärke kommt zurück!"