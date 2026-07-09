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Nach Olmypia-Drama

Lindsey Vonn wieder voll im Training

Frau macht eine Kniebeuge mit Langhantel im Fitnessstudio, Ansicht von hinten.
© Instagram
Große Erleichterung bei allen Ski-Fans: Rund fünf Monate nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen in Cortina meldet sich Lindsey Vonn mit neuen Trainingsvideos zurück.
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Die 41-jährige Lindsey Vonn kann endlich wieder lachen - und schwitzen! Die einstige Ausnahme-Athletin schuftet nach ihrem heftigen Unfall wieder im Fitnessstudio und lässt ihre Community via Social Media direkt an ihrem harten Weg zurück teilhaben.

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"Ich wüsste, dass der Tag kommen würde", schreibt sie auf Instagram.

Auf der Plattform Instagram veröffentlichte Lindsey Vonn aktuelle Bilder und Videos, die sie mitten bei den Einheiten zeigen: "Es wird noch eine harte Reise, aber meine Stärke kommt zurück!"

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