US-Skistar stirbt mit nur 41 Jahren

Die US-Skiwelt trauert um TJ Lanning. Der ehemalige Skirennfahrer ist im Alter von 41 Jahren gestorben.

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Personen aus seinem Umfeld bestätigten den Todesfall gegenüber dem Fachportal Ski Racing Media. Über die genaue Todesursache ist bislang nichts bekannt.

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Lanning wurde 1984 im US-Bundesstaat Montana geboren und war vor allem in den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G sowie in der Kombination aktiv. In seiner Karriere schaffte er dreimal den Sprung in die Top Ten eines Weltcup-Rennens. Sein bestes Ergebnis erzielte er mit einem neunten Platz in der Abfahrt von Lake Louise.

GEPA-2201094138 - KITZBUEHEL,AUSTRIA,22.JAN.09 - SKI ALPIN - FIS Weltcup Kitzbuehel, Abfahrt, Abfahrtstraining der Herren. Bild zeigt TJ Lanning (USA). Foto: GEPA pictures/ Wolfgang Grebien © GEPA pictures/ Wolfgang Grebien

Ausgerechnet an diesem Ort endete seine aktive Laufbahn im Jahr 2009 nach einem schweren Sturz. Bei einem schnellen Streckenabschnitt verlor Lanning die Kontrolle und zog sich eine Knieverletzung sowie einen Bruch des Halswirbels C5 zu. Danach kehrte er nicht mehr als Rennfahrer zurück.

Dem Skisport blieb Lanning jedoch weiterhin verbunden. Nach seinem Karriereende arbeitete er als Trainer für das US-Skiteam und unterstützte die nächste Generation der amerikanischen Speed-Fahrer. Kollegen und Weggefährten würdigten ihn als engagierten Coach und wichtigen Teil des Teams.

TJ Lanning hinterlässt eine Familie. Die US-Skigemeinschaft nimmt Abschied von einem Athleten, der auch nach dem Ende seiner eigenen Karriere eine wichtige Rolle im alpinen Rennsport spielte.