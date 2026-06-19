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Zurück im Training

Olympia-Drama: Lindsey Vonn kann wieder lachen

© Instagram
Große Erleichterung bei allen Ski-Fans: Rund vier Monate nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen in Cortina meldet sich Lindsey Vonn mit erfreulichen Nachrichten zurück.
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Die 41-jährige Lindsey Vonn kann endlich wieder lachen. Die einstige Ausnahme-Athletin schuftet nach ihrem heftigen Unfall wieder im Fitnessstudio und lässt ihre Community via Social Media direkt an ihrem harten Weg zurück teilhaben.

Update auf Instagram

Auf der Plattform Instagram veröffentlichte Lindsey Vonn aktuelle Bilder und Videos, die sie mitten bei den Einheiten zeigen. Auf einer Matte absolviert sie konzentriert verschiedene Übungen und fokussiert sich dabei ganz gezielt auf die Arbeit an ihren Knien. Der Schweiß läuft ihr bei den harten Einheiten über den Rücken, doch die Erleichterung ist der US-Amerikanerin sichtlich anzusehen.

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Emotionale Worte der Athletin

Zu den sportlichen Einblicken verfasste sie zudem eine emotionale Botschaft an ihre Fans. Lindsey Vonn beschrieb das Gesicht, das sie auf den Aufnahmen macht, wenn sie tatsächlich im Fitnessstudio trainieren kann. Das mache sie so glücklich und aufgeregt, dass sie es gar nicht richtig in Worte fassen könne, so die Ski-Ikone.

Der Weg führt zurück

Nach den dramatischen Szenen bei den Olympischen Winterspielen in Italien ist dieser Post ein echtes und vor allem positives Lebenszeichen für die Sportwelt. Mit diesem fleißigen Training zeigt die US-Amerikanerin ganz klar, dass sie sich nicht unterkriegen lässt und wieder auf dem Weg zurück ist.

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