Sport
TV
E-Paper
Immo
Sport

Karriere-Plan

Neue Sportart: Hirscher sattelt um

Radfahren.
© Instagram.
Unser Ski-König geht im Sommer neue Wege.
OE24 auf Google bevorzugen

Marcel Hirscher (37) brennt lichterloh auf sein nächstes Mega-Comeback. Doch während der internationale Ski-Verband die Fans weiter zittern lässt und das offizielle "Grüne Licht" noch auf sich warten lässt, zieht der Salzburger die Reißleine – und steigt kurzerhand aufs Rennrad um.

Zurück an Weltspitze?

Sattelt unser Ski-Dominator jetzt etwa komplett um? Hirscher quält sich aktuell intensiv auf zwei Rädern, um nach seinem schweren Kreuzbandriss wieder in absolute Spitzenform zu kommen. Das große Ziel steht felsenfest: Er will zurück an die Weltspitze! Doch der Ausnahmekönner hat aus der Vergangenheit gelernt.

Hirscher: "Mache ich nicht noch einmal"

Ergometer
Hirscher trainiert für neue Saison. © Instagram

Erstmals gab Hirscher zuletzt im "Kurier"-Talk zu, wie sehr ihn das letzte Wildcard-Drama überrollt hat: "Ich war nicht vorbereitet genug!" Nach seiner schweren Verletzung war das verletzte Bein im vergangenen Jänner noch um unfassbare 60 Prozent schwächer als das gesunde. Ein verfrühter Start kommt für den Ex-Gesamtweltcupsieger deshalb absolut nicht mehr infrage: "Den Fehler, zu früh einzusteigen, mache ich nicht noch einmal!"

Ob der Star, der künftig für Holland an den Start geht, schon beim Saisonauftakt in Sölden über die Piste brettert? Völlig offen! Neben der eigenen Fitness hängt alles an den Funktionären der FIS. Hirscher stellt klar: "Wenn ich eine Startnummer kriege, bin ich da!" Die neue Ski-Saison startet in 86 Tagen, am 24. Oktober in Sölden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bo Saris - The Addict

Sky verlängert TV-Deal für Österreich bis 2030

Todesopfer nach Wetter-Wahnsinn

Trainer-Beben: Deutscher Coach übernimmt England-Gigant

Bryan Adams singt "wie in alten Tagen"

Fans fassungslos: ORF streicht Rapid aus der Bundesliga

Scarlett in die Politik

Neue Sportart: Hirscher sattelt um

Transfer-Knall um Leon Goretzka (31)

Disney investiert eine Milliarde Dollar in KI