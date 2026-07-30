Neue Sportart: Hirscher sattelt um

Unser Ski-König geht im Sommer neue Wege.

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Marcel Hirscher (37) brennt lichterloh auf sein nächstes Mega-Comeback. Doch während der internationale Ski-Verband die Fans weiter zittern lässt und das offizielle "Grüne Licht" noch auf sich warten lässt, zieht der Salzburger die Reißleine – und steigt kurzerhand aufs Rennrad um.

Zurück an Weltspitze?

Sattelt unser Ski-Dominator jetzt etwa komplett um? Hirscher quält sich aktuell intensiv auf zwei Rädern, um nach seinem schweren Kreuzbandriss wieder in absolute Spitzenform zu kommen. Das große Ziel steht felsenfest: Er will zurück an die Weltspitze! Doch der Ausnahmekönner hat aus der Vergangenheit gelernt.

Hirscher: "Mache ich nicht noch einmal"

Hirscher trainiert für neue Saison. © Instagram

Erstmals gab Hirscher zuletzt im "Kurier"-Talk zu, wie sehr ihn das letzte Wildcard-Drama überrollt hat: "Ich war nicht vorbereitet genug!" Nach seiner schweren Verletzung war das verletzte Bein im vergangenen Jänner noch um unfassbare 60 Prozent schwächer als das gesunde. Ein verfrühter Start kommt für den Ex-Gesamtweltcupsieger deshalb absolut nicht mehr infrage: "Den Fehler, zu früh einzusteigen, mache ich nicht noch einmal!"

Ob der Star, der künftig für Holland an den Start geht, schon beim Saisonauftakt in Sölden über die Piste brettert? Völlig offen! Neben der eigenen Fitness hängt alles an den Funktionären der FIS. Hirscher stellt klar: "Wenn ich eine Startnummer kriege, bin ich da!" Die neue Ski-Saison startet in 86 Tagen, am 24. Oktober in Sölden.