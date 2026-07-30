Fans fassungslos: ORF streicht Rapid aus der Bundesliga

Der ORF zieht sich mit der neuen Bundesliga-Sendung den Unmut der heimischen Fußballfans zu.

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Am Freitag eröffnet der LASK gegen den GAK die neue Bundesliga-Saison. Während Sky in gewohnter Manier alle Spiele live im Einzelspiel und der Konferenz zeigt, startet der ORF mit einer neuen Sendung.

Mit dem neuen TV-Experten Peter Stöger, der von Sky am Küniglberg wechselt, Thomas Seidl, Danny Röhl und Carina Wenniger als Gästen im Studio möchte man die neue Spielzeit im Free-TV am Sonntag ab 18.15 Uhr einläuten.

In der Aussendung behauptet man, dass "die aktuelle Bundesliga-Runde mit allen Toren und den wichtigsten Szenen" im Fokus steht und auch auf die 2. Liga und die Frauen-Bundesliga geblickt wird. Es gibt nur ein großes Problem: Für die Highlights von allen sechs Spielen der Auftaktrunde wird die Sendung nicht ausgestrahlt.

Rapid fehlt in Highlight-Sendung

Ausgerechnet Rekordmeister und Fan-Magnet Rapid Wien wird in "Fußball am Sonntag" komplett ignoriert. Denn während in Hütteldorf um 19 Uhr am Sonntag der Anpfiff erfolgt, endet die groß angekündigte Highlight-Sendung am ORF bereits um 19.20 Uhr.

Neuer ORF-Experte & Ex-Rapid-Coach Peter Stöger. © GEPA pictures/ Alexander Solc

Doch das ist noch lange nicht alles. Denn das Highlight-Spiel, bei dem fälschlicherweise mit "allen Toren" geworben wird, geht weiter. In den kommenden Wochen werden folgende Bundesliga-Hits aus zeitlichen Gründen nicht in der Highlight-Sendung vorkommen können.

1. Runde: Rapid - Altach

2. Runde: Austria Wien - LASK

3. Runde: Rapid - GAK

4. Runde: Salzburg - Rapid

5. Runde: Salzburg - Austria Wien

Trauriger Rapid-Rekord

Damit streicht man aus der einzigen Fußball-Sendung im Free-TV den Rekordmeister gleich dreimal. Gefolgt von Stadtrivale Austria und RB Salzburg, die zweimal fehlen werden. Meister LASK, der GAK und Altach werden einmal auf die Ersatzbank geschickt.

Wie es am 6. Spieltag weitergeht, ist noch nicht bekannt, da werden dann voraussichtlich alle Highlights inkludiert sein. Nachdem die Sendezeit bis 19.20 Uhr geplant ist und ab dem 12. September am Sonntag das Topspiel der Runde spätestens um 17 Uhr angepfiffen wird, kann man sich dann auch auf alle Highlights freuen.