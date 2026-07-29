6:2 – Rapids Tor-Show macht kurzen Prozess

War Rapid-Trainer Hoff Thorup im Hinspiel noch verärgert aufgrund zugelassener Chancen, ließ sein Team gegen Santa Coloma diesmal keinen Zweifel am Ausgang in der Conference-League-Quali.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Vor den Augen von 13.208 Zusehern, darunter Teamchef Rangnick, gab es einen ungefährdeten Sieg.

Bereits früh machten die Hausherren alles klar: Tilio spielte Bolla am Flügel schön frei, dessen flache Flanke erreichte Kara als Erster und er schob direkt ein (10.). Beim zweiten Gegentor ging es den Andorranern ebenso zu schnell. Über mehrere Stationen schnitt sich Grün-Weiß wie ein Messer durch warme Butter, Tilio bediente Dahl mustergültig an der zweiten Stange (24.).

Hattrick-Hero Ercan Kara in Spiellaune

Ein schlecht verteidigter Kopfball von Gomez (29.) brachte St. Coloma kurz heran. Doch die Rapid-Offensive war an diesem Abend unwiderstehlich: Nach einem Doppelpass mit Seidl legte Kara erneut nach (33.), seinen Hattrick perfekt machte der Goalgetter aus kurzer Distanz (63.).

Da es in der 2. Runde der Quali noch keinen VAR gibt, zählte auch das 4:1 per Kopfball von Cvetkovic kurz davor aus klarer Abseitsposition (58.).

Der 6:1 von Wurmbrand war erneut nach schöner Kombination (83.). Ein letztes Gegentor gab es noch (87.).

In der 3. Runde wartet der Sieger aus Zira (AZE) gegen Linnameeskond (EST), die beiden treffen sich am Donnerstag (18 Uhr) zum Rückspiel (Hinspiel 0:1).