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Dritte Quali-Runde

Hammer-Aufgabe: Sturm Graz kennt nächsten CL-Gegner

Zwei Fußballspieler kämpfen während eines Spiels um den Ball in der Luft.
© EPA
Der Gegner von Sturm Graz in der dritten Qualifikationsrunde für die Champions League heißt Fenerbahce Istanbul.
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Die Türken erreichten am Mittwoch nach dem 1:0-Heimsieg im Rückspiel bei Gornik Zabrze in Polen ein 1:1 und stiegen damit auf. Die dritte Runde ist für den 4./5. August und den 11. August angesetzt.

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