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Austria vs. Rapid

Auslosung: Mehrere Kult-Duelle im ÖFB-Cup

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Rapid II gegen Austria Klagenfurt
© GEPA
Die 2. Runde des ÖFB-Cups ist ausgelost. Ein paar spannende Partien befinden sich darunter.
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Titelverteidiger und Double-Sieger LASK trifft in der zweiten Runde des ÖFB-Cups auswärts auf Deutschlandsberg.

Vizemeister Sturm Graz muss zum Zweitligisten ASK Voitsberg, Red Bull Salzburg misst sich ebenfalls mit einem Zweitliga-Verein und reist zum SKN St. Pölten.

Rapid muss nach Klagenfurt

Rapid Wien muss einen weiteren Trip nach Klagenfurt zur dortigen Austria einplanen, die Wiener Austria spielt in Traiskirchen um den Einzug in die nächste Runde. Gespielt wird vom 4. bis 6. September.

Insgesamt 32 Vereine spielen um das Achtelfinale, das vom 27. bis 29. Oktober in Szene geht. Die weiteren Spieltermine dann 2027: Viertelfinale von 9. bis 11. Februar, Halbfinale von 2. bis 4. März und Finale am 1. Mai.

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Alle Paarung der 2. Runde im Überblick:

  • SV Austria Salzburg - Vienna
  • BW Linz - FC Wacker Innsbruck
  • Kapfenberger SV - FC Wels
  • FAC - SW Bregenz
  • ASK Voitsberg - Sturm Graz
  • SKN St. Pölten - Red Bull Salzburg
  • Bischofshofen - SCR Altach
  • SC/ESV Parndorf - Wolfsberger AC
  • SV Leithaprodersdorf - WSG Tirol
  • FC Kitzbühel - GAK
  • Austria Klagenfurt - Rapid Wien
  • FCM Traiskirchen - Austria Wien
  • Wallern/St. Marienkirchen - SV Ried
  • Vorwärts Steyr - TSV Hartberg
  • Deutschlandsberger SC - LASK
  • SV Lafnitz - Austria Lustenau

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