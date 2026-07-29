Fussball
TV
E-Paper
Immo
Sport

Marktwert-Explosion

Bayern-Star wertvollste Fußballerin der Welt

Zwei Spielerinnen des FC Bayern feiern im roten Trikot mit High-Five auf dem Fußballfeld.
© DeFodi Images via Getty Images
Der Frauenfußball entwickelt sich immer weiter. Die Ablösesummen und Gehälter explodieren und Millionensummen sind längst der Standard im Sport. Nun hat ein Internet-Portal die neuesten Marktwerte veröffentlicht.
OE24 auf Google bevorzugen

Das Portal "Soccerdonna" hat die neuesten Marktwerte in der Welt des Frauenfußballs veröffentlicht. Dabei ist die Deutsche und Bayern-Stürmerin Klara Bühl (25) mit nun 1,65 Millionen Euro neue Spitzenreiterin weltweit. Zuvor lag sie bei 1,10 Millionen Euro.

Auch interessant

Auslosung: Mehrere Kult-Duelle im ÖFB-Cup

6:2 – Rapids Tor-Show macht kurzen Prozess

Hammer-Aufgabe: Sturm Graz kennt nächsten CL-Gegner

Auf Platz zwei liegt Weltfußballerin Aitana Bonmatí vom FC Barcelona. "Soccerdonna" schätzt ihren Wert auf 1,60 Millionen Euro. Weiter folgen die englische Angreiferin Alessia Russo und die Spanierin Mariona Caldentey. Die beiden Arsenal-Stars werden auf 1,30 Millionen Euro taxiert. Die Top 5 vervollständigt die Spanierin Patri Guijarro vom FC Barcelona mit 1,25 Millionen Euro.

Bayern-Star zweitteuerste U21-Spielerin

In der deutschen Bundesliga hat Bühl einen großen Abstand zum zweiten Platz. Ihre japanische Teamkollegin Momoko Tanikawa wird auf 800.000 Euro geschätzt. Damit ist sie auch die zweitteuerste U21-Spielerin. Dort führt das Ranking die Kolumbianerin Linda Caicedo von Real Madrid an.

Hinter Bühl und Tanikawa folgen mit Edna Imade (750.000 Euro), Pernille Harder, Giulia Gwinn (je 700.000 Euro) und Franziska Kett (675.000 Euro) weitere Bayern-Spielerinnen. Die erste Wolfsburg-Spielerin kommt darauf. DFB-Spielerin Janina Minge hat einen Wert von 600.000 Euro. Auf Platz zehn landet Lena Oberndorf. Sie hat einiges an Wert wegen langwieriger Verletzungen verloren. Aktuell liegt sie bei 400.000 Euro. Im Top-100-Ranking von "Soccerdonna" befindet sich keine österreichische Nationalspielerin.

Bei den Vereinen führt ebenfalls der FC Bayern München, wie bei den Männern, das Marktwert-Ranking in der Bundesliga an. Der deutsche Meister besitzt einen Gesamt-Marktwert von 9,52 Millionen Euro. Wolfsburg landet auf Platz zwei mit 4,86 Millionen Euro. Leverkusen und Frankfurt folgen mit je 3,25 Millionen Euro.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bayern-Boss schimpft über FIFA: "Ekelt mich an"

Auslosung: Mehrere Kult-Duelle im ÖFB-Cup

Reizgas-Alarm im Hort: Buben stehlen Pfefferspray und sorgen für Großeinsatz

Bayern-Star wertvollste Fußballerin der Welt

Arbeitslosenzahl in Deutschland im November auf 3,215 Mio. gefallen

So denkt Österreich über den Weltfrauentag

6:2 – Rapids Tor-Show macht kurzen Prozess

Hammer-Aufgabe: Sturm Graz kennt nächsten CL-Gegner

Güterzug kollidiert mit Lkw - ÖBB-Strecke gesperrt

Gutachten legt Gründe für Fischsterben in der Lobau offen