Großer Kampf um Pool-Liegen eskaliert

Im Kampf um die heißgeliebten Liegen am Hotel-Pool nimmt neue Maße an. Nun werden im Krieg um die Sonnenliegen Juckpulver eingesetzt, bis nächtliche Reservierungsaktionen durchgeführt.

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Der Brite Tom Caunce hatte keine Lust mehr, dass Urlauber noch vor Sonnenaufgang Liegen reservieren und stundenlang weg waren. Auf Mallorca setzte er auf eine fragwürdige Gegenmaßnahme. Wie "The Sun" berichtet, rieb der Brite Juckpulver in Handtücher, die Liegen besetzt haben.

Tom Caunce berichtete: "Nach etwa einer Minute bemerkte ich, wie er anfing, sich an den Beinen zu kratzen. Nach ungefähr zehn Minuten stand er auf und sprang in den Pool." Sein Ziel: Jene Gäste, die er als "Wiederholungstäter" beschrieb. Diese Personen reservierten jeden Morgen die besten Liegen und verschwanden wieder ihre Zimmer.

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Handtuch-Diebin

Andere Touristen griffen auf andere Maßnahmen zurück. Laut dem Briten Ben Smith schliefen einige Urlauber gleich auf ihren Sonnenliegen, um ihren Platz zu sichern. Smith erklärte: "Ich verstehe, warum die Leute das machen, aber es ist gewissermaßen ein Teufelskreis. Wenn die Leute keine Liegen reservieren würden, die sie gar nicht brauchen, gäbe es kein Problem. Ich habe die Liegen nie auch nur annähernd mit Menschen gefüllt gesehen, bloß mit Handtüchern."

Mittlerweile steht auch Handtuchdiebstahl an der Tagesordnung. Die britische Touristin Rachael Rogers räumte alle Handtücher von Liegen-Besetzern. Sie sagte: "Die ganze Woche haben sich dieselben Leute ihre Plätze am Pool gesichert. Also haben wir beschlossen, ihnen heute eine kleine Überraschung zu bereiten und die Handtücher mitzunehmen."

Morgendlicher Sprint zu den beliebtesten Plätzen

In einigen Hotels finden spektakuläre Wettrennen um die besten Liegen statt. Eine Urlauberin aus Liverpool dokumentierte auf Mallorca, wie Dutzende Gäste Richtung dem Poolbereich sprinten, als dieser geöffnet wurde. Zuvor hatten sie sogar eine halbe Stunde gewartet.

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Anfang dieses Jahres sorgten Urlauber auch auf Teneriffa für ähnliche Bilder. Touristen haben im Spring Hotel Bitacora eine halbe Stunde auf die Öffnung des Pools gewartet. Danach stürmten sie pünktlich um acht Uhr, mit ihren Handtüchern in den Händen bewaffnet, zu den heißersehnten Liegen am Pool.

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2-Uhr-Wecker für die besten Liegen

Einige Urlauber stellen sich sogar Wecker, um nachts um zwei Uhr sich die Sonnenliegen zu reservieren. Die Britin Claire Stewart dokumentierte laut "Daily Mail" auf Lanzarote eine derartige Reservierungsaktion.

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Im Kampf um die besten Pool-Liegen setzen immer mehr Urlauber auf verrücktere Taktiken.