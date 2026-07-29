Epstein missbrauchte Schülerinnen von Kunstschule

Die grausamen Vorwürfe gegen den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) gehen weiter. Seit Jahrzehnten soll Schüler der renommierten Kunstschule und Sommerakademie in Interlochen (US-Bundesstaat Michigan) sexuelle Übergriffe erlebt haben. Mit dabei ist auch Epsteins Name.

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Das Interlochen Center of the Arts ist eine angesehene Einrichtung für jüngere Künstler. Nun steht die Schule im Mittelpunkt einer unabhängigen Untersuchung. Sie erstreckt sich von den 1950er-Jahren bis in die 2010er-Jahre und es werden insgesamt 47 (!) mutmaßliche Täter genannt.

In der Untersuchung berichten über 70 ehemalige Schüler den Ermittlern über sexuellen Missbrauch und mutmaßliches Grooming. Viele der Beschuldigten sind inzwischen verstorben. Keiner von ihnen soll heute noch bei der Einrichtung eingestellt sein.

Schüler von Epstein belästigt

Einer von den genannten Tätern ist Jeffrey Epstein. Der verurteilte Straftäter hatte als Jugendlicher das Sommercamp besucht. Später unterstützte er die Schule über Jahre finanziell. Laut ehemaligen Schülern hat sich Epstein unangemessenem sexuellen Verhalten schuldig gemacht. Zwei frühere Schüler berichten, dass Epstein ihnen gegenüber "physische Handlungen sexueller Natur" durchgeführt habe.

Der heutige Präsident der Schule, Trey Devey, reagierte auf den Bericht deutlich. Er bezeichnete die geschilderten Erlebnisse als "schockierend" und "herzzerreißend". Die Institution entschuldigte sich bei den betroffenen Schülern. Man sei dankbar für die geteilten Erfahrungen.

Die Untersuchung arbeitet einzelne Vorwürfe auf. Dabei wurde gezeigt, wie lange die Probleme unentdeckt blieben.