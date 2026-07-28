Welt Chronik
TV
E-Paper
Immo
Welt

Adria-Strafen

Bikini-Verbot: Urlaubsort verhängt erste Bußgelder

Frau in Sommerkleidung mit pinker Tasche spaziert lachend auf sonniger Straße.
© Getty Images
Wer im Italien-Urlaub im knappen Strand-Outfit durch die Stadt schlendert, wird ab sofort zur Kasse gebeten. In der beliebten Adria-Gemeinde Cavallino-Treporti bei Venedig macht die Ortspolizei nun Ernst.
OE24 auf Google bevorzugen

Wer im Badeanzug, Bikini oder mit nacktem Oberkörper durch die Straßen des Camping-Hotspots spaziert, verstößt gegen die Kleiderordnung. Laut Nachrichtenagentur "Ansa" hat die Polizei bereits rund zehn Strafzettel in Höhe von jeweils 50 Euro an Fußgänger, Rad- und Rollerfahrer ausgestellt. Die strengen Kontrollen sollen den ganzen Sommer über andauern. Generell sieht die Verordnung Strafen zwischen 25 und 500 Euro vor, wobei die Beamten primär den Dialog suchen.

Auch interessant

Pilger geschockt: Marienstatue geschändet

Bei Flammen-Inferno: Feuersturm zieht über Frankreich

MeToo-Fall im Iran: 99 Peitschenhiebe für Filmstar

"Die Straßen sind kein Strand"

Bürgermeisterin Roberta Nesto hatte das Durchgreifen vorab via Social Media angekündigt. Dem Portal "Il Gazzettino" erklärte sie, es gehe nicht um die Einschränkung von Freiheiten, sondern um Respekt. Das ganze Jahr über würden in dem Ort Bürger leben, arbeiten sowie Familien und Unternehmen ihren Alltag verbringen.

Keine Ausnahmen für Ausländer

Um vorzuwarnen, wurden Hinweisschilder montiert und die lokalen Gewerbetreibenden informiert. Dass ausländische Touristen solche Strafen ohnehin nicht bezahlen würden, wies Nesto entschieden zurück: Die Zahlen bewiesen das Gegenteil, die Regeln gälten für alle.

Cavallino-Treporti ist mit dieser harten Linie kein Einzelfall. Auch in Caorle, Eraclea Mare und Venedig sind Badekleidung auf öffentlichen Plätzen streng verboten und Verstöße werden mit saftigen Bußgeldern geahndet.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nächste Operation bei Ex-Rapid-Star Boyd

Pilger geschockt: Marienstatue geschändet

MeToo-Fall im Iran: 99 Peitschenhiebe für Filmstar

Mega-Hype: "Jimothy" wird Figur in Kult-Spiel

1 Jahr nach Horror-Amoklauf: Schule trauert im Stillen

Knalleffekt: Bayern-Flirt Xavi Simons hat sich entschieden

Bikini-Verbot: Urlaubsort verhängt erste Bußgelder

Bei Flammen-Inferno: Feuersturm zieht über Frankreich

Die neuen Ballerinas

Kaltenbrunners Hochzeit statt Höhensieg