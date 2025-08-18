Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Xavi Simons
© Getty

Leipzig-Aus

Knalleffekt: Bayern-Flirt Xavi Simons hat sich entschieden

18.08.25, 08:23
Teilen

Der 22-jährige Niederländer hat über seine Zukunft entschieden. 

So viel steht fest: Nach zwei Jahren bei RB Leipzig wird Xavi Simons die Bullen in diesem Sommer verlassen. Nach dem Abgang von Kingsley Coman zu Al-Nassr in Saudi-Arabien zeigte auch der FC Bayern Interesse am Holländer. Simons erteilt den Münchnern nun aber eine klare Absage.

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, will der 22-Jährige unbedingt zum FC Chelsea wechseln. Die Londoner verhandeln derzeit mit Leipzig über die Ablösesumme (Marktwert liegt bei 70 Mio. Euro) – der Transfer soll dabei schon in den nächsten Tagen fixiert werden.

Der FC Bayern ist damit weiter auf der Suche nach einem neuen Offensivspieler. Wie berichtet, platzte der Wechsel von Wunschspieler Nick Woltemade – auch der Transfer von Christopher Nkunku droht zu platzen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden