Knalleffekt: Bayern-Flirt Xavi Simons hat sich entschieden

Der 22-jährige Niederländer hat über seine Zukunft entschieden.

So viel steht fest: Nach zwei Jahren bei RB Leipzig wird Xavi Simons die Bullen in diesem Sommer verlassen. Nach dem Abgang von Kingsley Coman zu Al-Nassr in Saudi-Arabien zeigte auch der FC Bayern Interesse am Holländer. Simons erteilt den Münchnern nun aber eine klare Absage.

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, will der 22-Jährige unbedingt zum FC Chelsea wechseln. Die Londoner verhandeln derzeit mit Leipzig über die Ablösesumme (Marktwert liegt bei 70 Mio. Euro) – der Transfer soll dabei schon in den nächsten Tagen fixiert werden.

Der FC Bayern ist damit weiter auf der Suche nach einem neuen Offensivspieler. Wie berichtet, platzte der Wechsel von Wunschspieler Nick Woltemade – auch der Transfer von Christopher Nkunku droht zu platzen.