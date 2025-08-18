Bayern-Schock: Top-Transfer droht zu platzen

Auch dieser Star-Spieler kommt wohl nicht nach München.

Für den FC Bayern läuft es auf dem Transfermarkt weiter nicht rund. Nach dem Abgang von Kingsley Coman wollte der deutsche Meister eigentlich Nick Woltemade verpflichten, konnte sich mit dem VfB Stuttgart aber nicht auf eine Ablösesumme einigen.

Der nächste auf der Liste war dann Christopher Nkunku - doch auch mit dem Plan B wird es wohl nichts. Wie Nkunkus Star-Berater Pini Zahavi mitteilte, wird der Franzose wohl noch mindestens ein Jahr beim FC Chelsea bleiben.

© Getty

Transfer droht zu scheitern

Besonders bitter für die Bayern: Nkunku selbst wäre gern gewechselt, daraus wird nun allerdings wohl nichts. Wie die BILD berichtet, will der deutsche Meister Nkunku nur ausleihen, Chelsea würde aber nur einem Verkauf zustimmen.

Allerdings ist das Transferfenster noch zwei Wochen geöffnet. Möglicherweise können die Münchner Chelsea mit einem Top-Angebot noch umstimmen. Allerdings sehen sich Eberl und Co. auch bereits nach Alternativen um.