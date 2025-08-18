Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Eberl Freund
© Getty

Nächste Absage

Bayern-Schock: Top-Transfer droht zu platzen

18.08.25, 07:25
Teilen

Auch dieser Star-Spieler kommt wohl nicht nach München. 

Für den FC Bayern läuft es auf dem Transfermarkt weiter nicht rund. Nach dem Abgang von Kingsley Coman wollte der deutsche Meister eigentlich Nick Woltemade verpflichten, konnte sich mit dem VfB Stuttgart aber nicht auf eine Ablösesumme einigen.

Der nächste auf der Liste war dann Christopher Nkunku - doch auch mit dem Plan B wird es wohl nichts. Wie Nkunkus Star-Berater Pini Zahavi mitteilte, wird der Franzose wohl noch mindestens ein Jahr beim FC Chelsea bleiben.

Christopher Nkunku
© Getty

Transfer droht zu scheitern

Besonders bitter für die Bayern: Nkunku selbst wäre gern gewechselt, daraus wird nun allerdings wohl nichts. Wie die BILD berichtet, will der deutsche Meister Nkunku nur ausleihen, Chelsea würde aber nur einem Verkauf zustimmen.

Allerdings ist das Transferfenster noch zwei Wochen geöffnet. Möglicherweise können die Münchner Chelsea mit einem Top-Angebot noch umstimmen. Allerdings sehen sich Eberl und Co. auch bereits nach Alternativen um.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden