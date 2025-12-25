Alles zu oe24VIP
Bayern Manuel Neuer
© Getty

Strand-Foto

Fans rätseln über Neuers Weihnachts-Foto

25.12.25, 22:16
Statt Schnee und Skiern setzt Manuel Neuer heuer auf Sonne und Meer. Der Bayern-Kapitän wünscht seinen Fans Weihnachten im Beach-Style – und sorgt damit für Diskussionen. 

Torwart-Gigant Manuel Neuer (39) verbringt die Weihnachtsfeiertage offenbar fernab von Kälte und Trubel.

Auf Instagram zeigt sich der Bayern-Keeper barfuß im Sand, mit Tannenbaum am Strand und blauem Meer im Hintergrund. Dazu schreibt er an seine 14,4 Millionen Follower: „Frohe Weihnachten und schöne Ferientage“. Der Beitrag sammelte binnen kurzer Zeit mehr als 50.000 Likes sowie zahlreiche Weihnachtsgrüße.Gleichzeitig sorgte das Foto aber auch für Fragen.

Einige Nutzer zweifelten, ob Neuer tatsächlich Weihnachten in der Sonne verbringt, andere spekulierten sogar über ein mit Künstlicher Intelligenz erstelltes Bild. Ein Fan fragte augenzwinkernd, ob Skifahren in diesem Jahr kein Thema sei.

Der Hintergrund dieser Anspielung ist bekannt: Im Dezember 2022 hatte sich Neuer beim Skifahren einen schweren Beinbruch zugezogen und fiel fast ein Jahr lang aus. Erst Ende Oktober 2023 feierte er beim 8:0-Sieg gegen Darmstadt 98 sein Comeback für den FC Bayern.

Manuel Neuer
© Getty

Wo und unter welchen Umständen das aktuelle Foto entstanden ist, ließ Neuer offen. Fest steht jedoch, dass sich der Torhüter nach einer bislang erfolgreichen Bundesliga-Saison eine kurze Auszeit gönnt. Die Bayern sind mit 13 Siegen und zwei Unentschieden unterwegs, die einzige Niederlage kassierte der Rekordmeister in der Champions League beim FC Arsenal (1:3).

Manuel Neuer
© AFP

In der Rückrunde will Neuer mit den Bayern wieder voll angreifen. Drei Titel stehen im Visier: die Meisterschaft, die Champions League sowie der DFB-Pokal, in dem der Rekordsieger erstmals seit der Saison 2022/23 wieder das Viertelfinale erreicht hat.

