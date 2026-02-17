Skate-Queen Leerdam zeigt BH - und kassiert Millionen

Jutta Leerdam ist eines der berühmtesten Gesichter bei den Olympischen Winterspielen. Über 1000 Meter holte die Eisschnellläuferin überlegen Gold und kassierte im Anschluss wohl rund eine Million US-Dollar.

Mit einer Zeit von 1:12:31 pulverisierte Leerdam den bestehenden Olympia-Rekord über 1000 m. Auf einen Schlag war die berühmte 27-Jährige noch bekannter. Ihr Freund Jake Paul, seinerseits als Youtuber und neuerdings als Boxer in aller Munde, war auf der Tribüne weinend zu sehen.

Was rein finanziell aber all das schlägt, war Leerdams Entscheidung kurz nach dem Zieleinlauf. Auf Tränen und Freudenschrei, folgte nämlich der Griff an den Zip des Overalls. Plötzlich für aller Welt zu sehen war der Sport-BH der Niederländerin.

"Erwarte eine Summe über einer Million"

Im Gegensatz zum eigentlichen Ausrüster FILA war dieser aber von Nike. Geht es nach Marketing-Agentur-Gründerin Frederique de Laat von Branthlete, casht Jutta Leerdam damit locker eine Million US-Dollar.

"Bei Nike erwarte ich eine Summe von über einer Million," meinte sie gegenüber dem niederländischen Medium "AD". Damit würde sie die 35.000 Dollar an Preisgeld vom Verband der Oranje in den Schatten stellen.

Nikes Marketingabteilung brauchte ebenfalls nicht lange, um den Stunt aufzugreifen. "Wenn man so schnell ist, fragt man nicht um Erlaubnis", zierte der Post des Ausrüsters. Bei ihrer Silbermedaille über die 500 Meter wiederholte sie ihren Geld-Cheatcode übrigens nicht.