Darts-Beben: Knallhartes Alkoholverbot kommt

Österreichs Dartverband (ÖDV) hat ein Alkoholverbot für Spielerinnen und Spieler bei Spitzensportveranstaltungen beschlossen.

Wie der ÖDV am Montag bekannt gab, gilt die Regelung ab sofort für die Austrian Championships und die Austrian Masters sowie ab der Saison 2027/28 für die Bundesliga.

Sollte bei Alkoholkontrollen der Wert von 0,0 Promille überschritten werden, hat die betroffene Spielerin oder der Spieler mit einer Disqualifikation zu rechnen.

Dart-Profi Mensur Suljović © Alina Diesner

"Mutige Entscheidung"

ÖDV-Präsident Dietmar Schuhmann sprach in einer Mitteilung von einer "mutigen Entscheidung", die wichtig sei, um den Schritt vom Breiten- in den Spitzensport zu gehen. "Damit ist der ÖDV auch international beispielgebend."