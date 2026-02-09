Einreichstart für sportlichste Firmen des Landes

Der Countdown läuft: Von 1. März bis 31. Mai sucht SPORTLAND Niederösterreich in Kooperation mit spusu, sodexo und der Wirtschaftskammer Niederösterreich bereits zum neunten Mal die aktivsten Firmen Niederösterreichs.

Ob beim Laufen, Radfahren, Wandern, Inlineskaten oder dem täglichen Spaziergang – jede aktive Minute im Freien zählt. Ganz gleich, ob ambitionierte Sportlerin oder Bewegungs-Einsteiger: Alle können mitmachen!

Landbauer: "Bewegung ist entscheidend"

"Bewegung ist ein entscheidender Faktor für Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität. Genau hier setzt die spusu NÖ-Firmenchallenge an: Sie motiviert Menschen, aktiv zu bleiben, stärkt den Zusammenhalt in den Betrieben und bringt mehr Bewegung in den Arbeitsalltag. Wer gemeinsam aktiv ist, fördert nicht nur die eigene Gesundheit, sondern auch Motivation, Teamgeist und eine positive Arbeitsatmosphäre. Mit der neuen Auflage der Firmenchallenge wollen wir vor allem eines: Das Wohlbefinden unserer Landsleute stärken und zusätzlichen Schwung in die Unternehmenswelt bringen“, so Niederösterreichs Sportlandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).

Anmeldung ab sofort möglich

Die Teilnahme an der spusu NÖ-Firmenchallenge ist kostenlos und unkompliziert: Einfach die "spusu Sport“-App aufs Smartphone laden, das eigene Unternehmen einmalig anmelden und schon kann das gesamte Team virtuell beitreten. Die speziell für den Wettbewerb entwickelte App ist übersichtlich, leicht bedienbar und kann mit allen handelsüblichen Sportuhren, wie Garmin, Polar oder FitBit, gekoppelt werden.

Die Anmeldung ist ab sofort unter noefirmenchallenge.at oder direkt in der „spusu Sport“-App möglich. Ab Sonntag, den 1. März 2026 startet der Wettbewerb, bei dem alle berufstätigen Niederösterreicher mithelfen können, ihre Firma zur aktivsten des Bundeslandes zu machen.

Jede aktive Minute wird anschließend von der App dokumentiert und gleichzeitig automatisch auf das Bewegungskonto der jeweiligen Firma gebucht. Der aktuelle Zwischenstand ist jederzeit in der App einsehbar.

Abgerechnet wird nach dem 31. Mai 2026. Danach werden die drei aktivsten Firmen in den fünf Kategorien „EPU“, „2 – 9 Mitarbeiter“, „10 – 49 Mitarbeiter“, „50 – 249 Mitarbeiter“ und „250+ Mitarbeiter“ mit den meisten gesammelten Bewegungsminuten ausgezeichnet.