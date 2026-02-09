Stargast Super Mario: Große Faschingsparty für Kinder im Stadion Center

Am Samstag steigt im Stadion Center von 10 bis 16 Uhr eine große Faschingsparty für Kinder, die Spiel, Spaß und beste Unterhaltung für die ganze Familie verspricht.

Im Mittelpunkt steht eine mitreißende Kinder-Spieleshow, bei der Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Wissen gefragt sind. Die beliebte Show bringt bekannte Spieleklassiker in Riesengröße auf die Bühne. Moderiert wird das Spektakel von Robert Steiner, bekannt aus "Hallo OKIDOKI" sowie der Rätselsendung "WOW" auf Radio Wien, der mit Charme und Humor für beste Unterhaltung bei Groß und Klein sorgt.

Die jungen Kandidatinnen und Kandidaten treten live vor Publikum bei spannenden Spielen wie "Vier gewinnt", "Klartext" oder "Elefun" an. Dabei gilt: Es gibt keine Verlierer – alle mitspielenden Kinder dürfen sich über tolle Preise freuen.

Meet & Greet mit Super Mario

Für zusätzliche Stimmung sorgt ein DJ mit passendem Sound, der die Faschingsparty musikalisch begleitet. Ein besonderes Highlight ist der Stargast Super Mario, der von Robert Steiner persönlich begrüßt wird. Der beliebte Videospielheld begeistert mit heldenhaftem Mut, ikonischen Power-Ups und jeder Menge Charme. Super Mario kommt für mehrere Auftritte live zum Meet & Greet und Fototermin vorbei und sorgt für strahlende Kinderaugen.

Ergänzt wird das Programm durch die Möglichkeit, Super Mario auch digital auf Nintendo Switch 2 zu erleben. An mehreren Spiele-Stationen können Besucherinnen und Besucher gemeinsam in die bunte Welt beliebter Nintendo-Spiele eintauchen. Es erwarten sie rasante Rennen in "Mario Kart World" sowie das brandneue "Mario Tennis Fever".

Kreatives Kinderschminken mit Wow-Effekt

Passend zum Faschingssamstag dürfen natürlich auch kreative Verwandlungen nicht fehlen: In der Styling- und Schminkbox verwandeln zwei erfahrene Kinderschminkerinnen und Kinderschminker die Kinder auf Wunsch in Katzen, Tiger, Piraten, Nixen, Schmetterlinge oder Badenixen – fast alles ist möglich.

Außerdem können Kinder bei Tauber kostenlos ihre eigenen Brötchen belegen und sich nach Herzenslust stärken. Die große Faschingsparty verspricht einen abwechslungsreichen Tag voller Action, Lachen, Genuss und unvergesslicher Momente für Kinder und Familien.