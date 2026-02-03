Langeweile in den Semesterferien? Die besten Aktivitäten für Ihre Kids

Die Semesterferien sind da und wer keinen Skiurlaub geplant hat, stellt sich schnell die Frage: Was tun mit den Kids? Keine Sorge: In Wien wartet ein volles Programm auf Sie und das oft sogar kostenlos! Da kommt garantiert keine Langeweile auf.

In Wien und Niederösterreich haben die Semesterferien bereits begonnen, und bald folgen auch die anderen Bundesländer. Für Eltern bedeuten Ferien oft Stress, denn die Freizeitgestaltung will geplant sein. Schließlich soll die schulfreie Zeit nicht in Langeweile oder ständigem Medienkonsum enden. Zum Glück gibt es in Wien viele abwechslungsreiche Möglichkeiten, die Ferien entspannt und unvergesslich zu gestalten.

Spieltage im Rathaus

Wenn Sie sich mal richtig austoben wollen, dann ab ins Wiener Rathaus! Vom 5. bis 7. Februar verwandelt sich das Rathaus in eine riesige Spielewelt für die ganze Familie. Im Rahmen der WIENXTRA-Spielebox können Kinder und ihre Eltern von 14:00 bis 19:00 Uhr die neuesten Brettspiele ausprobieren, eigene Spiele in der Werkstatt erfinden oder kreative Bastel- und Mitmachstationen besuchen. Zudem gibt es eine spannende Game-Zone mit digitalen Spielen und wer Lust hat, kann sich direkt vor Ort noch das Gesicht schminken lassen.

Winterwanderungen in Wiens schönster Natur

© Getty Images

Frische Luft und Bewegung sind immer eine gute Idee. Wenn Sie und Ihre Kinder die kalte Jahreszeit draußen genießen wollen, bieten sich Winterwanderungen in einigen der schönsten Parks Wiens an. Das Cottage Viertel und der Türkenschanzpark zählen zu den besonders beliebten Zielen. Hier können Sie durch elegante Villenviertel und mystische, winterlich verschneite Häuschen spazieren. Weitere schöne Ausflugsziele sind der Schönbrunner Schlosspark und das charmante Servitenviertel.

Eislauf-Spaß

Ein absoluter Klassiker in den Winterferien: Eislaufen! In Wien gibt es zahlreiche Eislaufplätze, aber der Wiener Eistraum am Rathausplatz ist wohl der bekannteste. Auf der riesigen Eisfläche können sich die Kinder nach Herzenslust austoben, während Eltern den winterlichen Flair der Stadt genießen. Ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie!

Kinovergnügen für die Kleinen

Wenn das Wetter mal nicht so mitspielt, bietet sich ein Kinobesuch an. In den Semesterferien gibt es jede Menge Familienfilme, die den Kleinen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Beliebt sind Zoomania 2, Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen, Charlie – Der Superhund und Pumuckl und das große Missverständnis. Diese Filme sorgen für eine unterhaltsame Auszeit und bieten den Kleinen reichlich Spaß.

Museen für kleine Entdecker

© Getty Images

Viele der Wiener Museen bieten in den Semesterferien nicht nur spezielle Führungen für Kinder, sondern auch kostenfreien Eintritt für Besucher:innen unter 19 Jahren. Besonders spannend sind das Belvedere, die Albertina, das Kunsthistorische Museum und das Technische Museum, die mit interaktiven Ausstellungen und kindgerechten Programmen die Neugier wecken.

Lesen, Lauschen und Staunen in Wiens Büchereien

Auch die Büchereien der Stadt bieten für junge Leseratten und kleine Entdecker ein abwechslungsreiches Programm. In der Bücherei Hernals werden die Kleinen mit allen Sinnen in die Welt der Bücher eingeführt, und in der Bücherei Liesing gibt es spannende Vorlesestunden. Die perfekte Gelegenheit für eure Kids, in neue Geschichten einzutauchen.

Rodeln und Eisstockschießen

Wer sagt, dass man für Spaß im Winter auf die Skipiste muss? Wenn es das Wetter zulässt, sorgt auch Rodeln für jede Menge Action. Eine der beliebtesten Rodelstrecken in Wien ist die Jesuitenwiese, aber auch der Cobenzl lädt zu rasanten Abfahrten ein. Wer es eher ruhig mag, kann sich beim Eisstockschießen im Freien austoben. Auch dafür gibt es in Wien zahlreiche Plätze, ein Spaß für die ganze Familie.