Winterurlaub mit Kindern, der wirklich entspannt

Winterurlaub mit Kind muss kein Kompromiss sein. In der Ferienwelt Kesselgrub finden Eltern Erholung und Kinder genau das, was sie brauchen.

Früher waren es Stockbetten und zu weich gekochte Spaghetti Bolognese. Heute sind es Relax-Kojen im Wellnessbereich, rosa Kalbsrücken und ein Nutella-Spender für die Kleinsten. Rund 25 Jahre nach meinen Schulskitagen in Altenmarkt bin ich zurückgekehrt. Diesmal nicht mit der Klasse, sondern mit meiner Frau und unserem zweijährigen Sohn. Das Ziel war die Ferienwelt Kesselgrub im Salzburger Pongau. Der Kontrast könnte nicht größer sein.

Reduziert, hochwertig und einladend. Ein Familiennest, das mehr ist als bloß ein Ort zum Schlafen. © Ferienwelt Kesselgrub

Schon beim Eintreffen spürt man, wie gut hier alles auf Familien abgestimmt ist. Begrüßt wurden wir mit einem Lächeln, einem Hauch Herzlichkeit und der spürbaren Routine eines Hauses, das genau weiß, was Eltern brauchen. Im Zimmer wartete bereits ein Gitterbett samt Hipp-Box mit Feuchttüchern, Babyshampoo und Creme. Alles da. Alles durchdacht. Man merkt an jedem Detail, dass Familien hier im Mittelpunkt stehen.

Auszeit im Bademantel

Das absolute Highlight war für uns die Wellnesswelt im Untergeschoss. Während andere morgens auf den Pisten unterwegs waren, eroberten wir das große, lichtdurchflutete Hallenbad. Besonders angenehm war, dass es vormittags ruhig zuging und wir jedes Mal eine der begehrten Kuschel-Kojen ergattern konnten. Fünf Rutschen sorgen für Spaß für die Kleinen, ergänzt durch einen eigenen Wasserspielpark und ein separates Becken für die Kleinsten. Für die Erwachsenen gibt es ein Dampfbad, eine finnische Sauna und einen Ruheraum mit elektrischem Kaminfeuer und kreisrunden Liegen.

Das große Hallenbad, von dem man direkt ins Freie schwimmen kann. © Ferienwelt Kesselgrub

Unser Zimmer lag im vierten Stock, gleich ums Eck vom Adults-only-Spa. Sobald unser Sohn eingeschlafen war, nützten wir die Gelegenheit für eine wohlverdiente Auszeit. Einfach in den Bademantel schlüpfen und ein paar Schritte weiter entspannen. Der Panorama Mountain Spa bietet alles, was man zum Abschalten braucht.

Im Adults-only-Spa stehen finnische Sauna, Biosauna und Infrarotkabine zur Verfügung. © Ferienwelt Kesselgrub

Vom Sole-Dampfbad über die Biosauna bis zur finnischen Zirbensauna und einer Salzgrotte mit Infrarotliegen ist für jede Vorliebe etwas dabei. Wer den Kreislauf anregen möchte, kühlt sich im Snow Room ab und zieht sich danach in den Zirbenruheraum zurück. Dass das Babyfon dabei immer Empfang hatte, war besonders praktisch.

Der Snow Room ermöglicht es, sich nach der Sauna im Schnee abzukühlen. © Ferienwelt Kesselgrub

Tischkultur mit Herz

Beim Essen zeigt sich, wie durchdacht hier auf Familien eingegangen wird. Praktischerweise stehen All-Inclusive-Genusspension und Verwöhn-Halbpension zur Auswahl. Die Kinder suchen sich aus ihrer eigenen Karte ihren Lieblingsteller aus oder bedienen sich am Buffet, während die Eltern das 5-Gang-Menü genießen und den Tag Revue passieren lassen. Man sitzt jeden Tag am selben Tisch. Der Kinderstuhl steht bereit, die Buntstifte liegen parat. Es darf gelacht, gespielt und gelebt werden.

Fünf Gänge, fein komponiert und entspannt serviert. Kulinarik, die auf Niveau setzt, ohne zu blenden. © Ferienwelt Kesselgrub

Niemand schaut schief, wenn der Nachwuchs unter dem Tisch durchkrabbelt oder es etwas lauter wird. Auch das Frühstück lässt keine Wünsche offen. Wer will, bekommt Omelett oder Eierspeis frisch zubereitet, dazu gibt es ein großes Buffet mit allem, was dazugehört. Besonders ins Auge sticht der riesige Nutella-Spender und die liebevoll eingerichtete Baby-Ecke mit Hipp-Gläsern, Milchbreien und sogar einem Sterilisator für Babyfläschchen. Eltern fühlen sich umsorgt, Kinder willkommen – und alle starten gestärkt in den Tag.

Abends gibt es ein Kinderbuffet bzw. eine Kinderspeisekarte. © Ferienwelt Kesselgrub

Wintertage mit Balance

Das Kesselgrub versteht es, Kinderaugen zum Leuchten zu bringen und Eltern ihre Freiräume zu schenken. Täglich stehen bis zu 70 Stunden Kinderbetreuung am Programm. Schon Babys ab sechs Monaten werden behutsam aufgenommen. Während die Kleinsten basteln, singen oder einfach nur kuscheln, entdecken die Größeren die "Teen Zone" mit Airhockey, Billard und Mini-Bowlingbahn. Mehrmals pro Woche gibt es geführte Ausflüge und gemeinsames Turnen für die ganze Familie.

"Teen Zone" mit Mini-Bowlingbahn, Airhockey und Billardtisch. © Ferienwelt Kesselgrub

760 Pistenkilometer und 270 Seilbahnen

Eine Besonderheit ist die Ausschlafzeit für Eltern. Zwei Mal pro Woche übernehmen die Mitarbeiterinnen schon ab halb acht das Frühstück mit den Kindern, damit Mama und Papa noch etwas liegen bleiben können. Wer lieber gemeinsam unterwegs ist, findet rund ums Hotel genug Abwechslung – vom Ponyreiten über Eislaufen bis zum Rodeln.

Süße Pferde und Ponys warten darauf, gestreichelt zu werden. © Ferienwelt Kesselgrub

Mit Ski amadé und der Salzburger Sportwelt – Flachau ist nur vier Kilometer vom Hotel entfernt – stehen über 760 Kilometer Pisten und 270 Seilbahnen zur Verfügung. Das ist Skivergnügen auf höchstem Niveau mit atemberaubenden 2.176 Höhenmetern. Die Gäste erwarten schneesichere Abfahrten in Zauchensee-Flachauwinkl und familienfreundliche Pisten mit der Skischaukel Radstadt-Altenmarkt.