Kevin Allein zu haus MacCallister
© 20th Century Fox

Was ist passiert?

Todesrätsel um Kevins Film-Mama O’Hara kurz vor Ableben

31.01.26, 14:50
Sie war eine der wohl berühmtesten Film-Mamas. Die Schauspielerin Catherine O’Hara wurde durch ihre Rolle als Kate McCallister im Kultfilm „Kevin – Allein zu Haus“ weltbekannt. 

Die Schauspielerin der Mutter-Rolle von 'Kevin - Allein zu Haus' ist überraschend verstorben. 

O’Haras letzter öffentlicher Auftritt war bei den „Emmy“-Awards im September 2025. Zwar strahlte sie auf dem roten Teppich, sah glamourös aus und war gut gelaunt, doch sie wirkte vier Monate vor ihrem Tod schwach. Deutlich zu sehen: Die Schauspielerin hatte stark abgenommen. 

Todesrätsel um Kevins Film-Mama O’Hara kurz vor Ableben
© getty

"Atembeschwerden"

Die genaue Todesursache der Kanadierin ist öffentlich noch nicht bekannt. Laut der Feuerwehr von Los Angeles gab es am Freitag gegen 5 Uhr morgens einen Notruf aus O’Haras Haus. Auf einem Audiomitschnitt, welcher TMZ vorliegt, ist zu hören, dass die betroffene Person unter „Atembeschwerden“ gelitten hat. 

Kevin Allein zu haus MacCallister
© 20th Century Fox

Tod lässt viele Fragen offen

Ein Sprecher der Feuerwehr gab gegenüber „Daily Mail“ an, dass sie am Freitagmorgen zu O’Haras Haus in Brentwood, Kalifornien, rausgefahren sind. Sie haben „eine etwa 70-jährige Frau in ernstem Zustand“ ins Krankenhaus gebracht.

Das Kuriose: Ihrem Management zufolge ist O’Hara „nach kurzer Krankheit in ihrem Haus in Los Angeles verstorben“. Unklar ist noch, ob und warum sie aus dem Krankenhaus wieder entlassen wurde. Fakt ist: Wenige Stunden nach dem Notruf war sie tot.

