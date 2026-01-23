Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
NÖ friert weiter: -18 Grad Celsius in Weitra gemessen
© grom900

Eiseskalt

NÖ friert weiter: -18 Grad Celsius in Weitra gemessen

23.01.26, 12:09
Teilen

Die Kälte hält NÖ weiter fest im Griff - besonders Weitra, wo man in der Früh -18 Grad Celsius gemessen hat. Neuschnee gibt es jedoch kaum. 

Die Fahrbahnen der Straßen in Niederösterreich sind heute, Freitag, größtenteils trocken bis salznass. Im Raum Blindenmarkt, Groß Gerungs, Laa an der Thaya, Weitra, Raabs an der Thaya, Herzogenburg, Lilienfeld, Gutenstein, Gloggnitz und Wiener Neustadt kommt es an exponierten Stellen zur Reifglättebildung. Im Gebiet Dobersberg, Blindenmarkt, Groß Gerungs und Laa an der Thaya muss an exponierten Stellen mit gestreuten Schneefahrbahnen gerechnet werden. Die erforderlichen Streueinsätze sind überall im Gange. Im Raum Mistelbach, Geras, Wolkersdorf, Gloggnitz, St. Peter in der Au, Gföhl, Ottenschlag, Pöggstall, Spitz, Allentsteig, Raabs/Thaya, Waidhofen an der Thaya und Retz kommt es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 70 Metern. Die Temperaturen liegen heute in der Früh im Bereich von -18 Grad Celsius in Weitra bis -2 Grad Celsius in Laa an der Thaya, Mistelbach und Krems. Die Neuschneemengen betragen im Waldviertel (Dobersberg) bis zu einem Zentimeter.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden