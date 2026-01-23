NÖ friert weiter: -18 Grad Celsius in Weitra gemessen

Die Kälte hält NÖ weiter fest im Griff - besonders Weitra, wo man in der Früh -18 Grad Celsius gemessen hat. Neuschnee gibt es jedoch kaum.

Die Fahrbahnen der Straßen in Niederösterreich sind heute, Freitag, größtenteils trocken bis salznass. Im Raum Blindenmarkt, Groß Gerungs, Laa an der Thaya, Weitra, Raabs an der Thaya, Herzogenburg, Lilienfeld, Gutenstein, Gloggnitz und Wiener Neustadt kommt es an exponierten Stellen zur Reifglättebildung. Im Gebiet Dobersberg, Blindenmarkt, Groß Gerungs und Laa an der Thaya muss an exponierten Stellen mit gestreuten Schneefahrbahnen gerechnet werden. Die erforderlichen Streueinsätze sind überall im Gange. Im Raum Mistelbach, Geras, Wolkersdorf, Gloggnitz, St. Peter in der Au, Gföhl, Ottenschlag, Pöggstall, Spitz, Allentsteig, Raabs/Thaya, Waidhofen an der Thaya und Retz kommt es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 70 Metern. Die Temperaturen liegen heute in der Früh im Bereich von -18 Grad Celsius in Weitra bis -2 Grad Celsius in Laa an der Thaya, Mistelbach und Krems. Die Neuschneemengen betragen im Waldviertel (Dobersberg) bis zu einem Zentimeter.