Neuer Royal in Epstein-Skandal verwickelt - SIE wohnte in seinem Haus!

Die norweigische Kronprinzessin Mette-Marit kommt in den Epstein Akten vor - das geht aus den aktuellsten Veröffentlichungen der Akten hervor.

In wenigen Tagen beginnt der Prozess gegen ihren Skandalsohn Marius Borg Høiby (29), der sie so mitnimmt, dass sie sich zurückziehen und verreisen wird.

Gleichzeitig verschlimmerte sich ihre Lungenkrankheit. Nun wurde in der Nacht zum Samstag bekannt, dass sie „mehrere Hundert Mal“ in den am Freitag veröffentlichten Epstein-Akten auftaucht.

Er half ihr mit Terminen, sie lebte in seinem Haus

So hat er ihr offenbar mit einem Zahnarzttermin in den USA geholfen. Außerdem verbrachte Mette-Marit 2013 einige Tage in seinem Haus in Palm Beach. Da war sie bereits seit 12 Jahren die Frau von Kronprinz Haakon (52). Der norwegische Hof hat das inzwischen bestätigt. „Sie hat sich dort mit einer Freundin vier Tage lang aufgehalten.“ Es gibt Chats direkt zwischen ihr und Epstein, wie die Bild berichtet.

Regelmäßiger Kontakt zu Epstein

Im Dezember 2011 wünschte Epstein ihr fröhliche Weihnachten, und Mette-Marit antwortete: „Wie ist das Inselleben?“ Dann diskutieren sie über Bücher. Im April 2012 planten sie ein Treffen in Paris, im November 2012 kündigte er seinen Besuch in Oslo an. Ab 2014 hatte die Kronprinzessin den Kontakt abgebrochen. Der Hof erklärte dazu, dass die Kronprinzessin zu diesem Zeitpunkt das Gefühl hatte, Epstein verspreche sich irgendetwas von dem Kontakt mit ihr.

"Es ist einfach peinlich"

Die Kronprinzessin hat gegenüber der Zeitung VG ihre Verbindung zu Epstein entschuldigt: „Jeffrey Epstein ist selbst für seine Taten verantwortlich. Aber ich muss die Verantwortung dafür übernehmen, dass ich seinen Hintergrund nicht besser überprüft hatte und nicht schnell genug gesehen habe, welch ein Mensch er ist. Ich entschuldige mich dafür aufrichtig. Es zeigt, dass ich ein schlechtes Urteilsvermögen hatte und ich bedauere sehr, überhaupt Kontakt mit ihm gehabt zu haben. Es ist einfach peinlich.“