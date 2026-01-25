8 Windräder: Bürger von Traismauer fürchten Verschandelung der Natur

In Traismauer (Bezirk St. Pölten) sollen in den nächsten Jahren acht neue Windräder entstehen. Ein entsprechender Grundsatzbeschluss wurde vom Gemeinderat gefasst. Mit dem Bau soll frühestens 2030 begonnen werden.

Der Windpark soll im Abstand von mindestens 1,2 Kilometern zu den Wohnsiedlungen entstehen. Dabei sollen die Erholungsräume geschützt werden, betonte die Stadtgemeinde in einer Aussendung. Rodungen müssen etwa auf ein Mindestmaß beschränkt und durch Ersatzaufforstungen ausgeglichen werden. Dennoch werde es kleinere Verlegungen von Wanderwegen aufgrund des Eisabfalls von Windrädern im Winter geben.

"Der Projektentwickler WEB Windenergie AG führt seit 2024 umfassende Vorarbeiten durch, darunter naturschutzfachliche Erhebungen, Schallmessungen, Vorabklärungen zum Netzanschluss sowie zur Luftfahrt“, heißt es von der Stadtgemeinde. Blinken sollen die Windräder in der Nacht künftig nicht mehr dauerhaft, sondern nur noch bei Annäherung eines Flugobjekts. Das gilt übrigens auch für bestehende Windparks, die nun schrittweise mit der neuen Technologie ausgestattet werden.

Baubeginn frühestens 2030

Mit dem Bau soll laut Stadtgemeinde frühestens 2030 begonnen werden. Zuvor will man die Bevölkerung intensiv einbinden. "Geplant sind eine umfangreiche Projektausstellung über mehrere Wochen, Schwerpunkt-Veranstaltungen sowie Diskussionsrunden zum aktuellen Projekt“, so die Stadtgemeinde. Bereits im Vorfeld regt sich Widerstand gegen das Projekt in der Bevölkerung. Befürchtet wird eine "Verschandelung der Natur". Wir bleiben am Thema dran.