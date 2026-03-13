Alles zu oe24VIP
Bezirksstellenleiter Stockhammer, Arbeiterkammer-Präsident Stangl

AK Kirchdorf

Für jungen Beeinträchtigten mit ADHS Pflegestufenstreit gewonnen

13.03.26, 11:16
Die Arbeiterkammer hat bei einer Einstufung der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) interveniert. 

Kirchdorf. Die Arbeiterkammer Kirchdorf half im vergangenen Jahr mehr als 4.000 Mal. Auch einem jungen Mann mit schweren Einschränkungen sowie ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung), der Pflegegeld der Stufe 1 bezogen hat. Einen Antrag auf Erhöhung der Pflegestufe lehnte die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) ab. Daher wandte sich die Mutter als Erwachsenenvertreterin an die AK Kirchdorf. Diese klagte gegen den bisherigen Bescheid, um eine Erhöhung des Pflegegeldes zu erreichen. Der vom Sozialgericht beauftragte Sachverständige erstellte ein neues Gutachten. Laut diesem bestand ein erhöhter Unterstützungsbedarf im täglichen Leben sowie ein Pflegeaufwand von 148 Stunden pro Monat plus Erschwerniszuschlag, weil wegen der Verhaltensauffälligkeit des jungen Mannes ständig eine vertraute Person verfügbar sein muss. Auf Basis dieses Gutachtens sprach das Gericht der Familie die Pflegestufe 3 zu.

