Hotelzimmer
© Getty/Symbolbild

Einsatz im Hotel

Aggressiver Betrunkener (22) legte sich zu fremden Gast ins Zimmer

10.03.26, 10:35
Der 22-Jährige ging dann noch auf den Hotelbesitzer los. 

Zu einer skurrilen Auseinandersetzung kam es in einem Hotel in Sölden am Sonntag gegen 22.50 Uhr. Dort legte sich ein völlig Fremder (22) in das Zimmer eines regulären Hotelgastes. Als der Urlauber den Eindringlich dem Hotelbesitzer meldete und sie gemeinsam den Mann weckten, wurde dieser aggressiv.

Daraufhin verständigte der Hotelbesitzer die Polizei. Währenddessen verließ der "echte" Gast das Gebäude, wobei der 22-Jährige versuchte ihn zu verfolgen.

In der Hotelhalle ging der Betrunkene bereits zum zweiten Mal auf den Hotelbesitzer los, wodurch dieser unbestimmten Grades verletzt wurde. Eine unbeteiligte Zeugin schlug Alarm und zwei Mitarbeiter eines anderen Hotels kamen ihnen zu Hilfe. Sie hielten den 22-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Polizeistreife konnte den weiterhin aggressiven jungen Mann nicht beruhigen, wobei dieser auch auf einen Beamten losging. Daraufhin wurde der Eindringling festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Nachdem sich der 22-Jährige wieder beruhigt hatte, wurde er wieder freigelassen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet.

