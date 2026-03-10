Brüder von Vater (36) entführt: Jetzt Fahndung mit Fotos

Von den beiden Buben fehlt bisher jede Spur.

Wien. Die beiden Buben namens Mahmoud und Mahir im Alter von 7 und 8 Jahren, die beinahe wie Zwillinge wirken, wurden am 25. Februar vor ihrer Volksschule in der Ybbsstraße in der Leopoldstadt von ihrem eigenen Vater (36) und einem Komplizen trotz Gegenwehr der Kinder in einen blauen Lexus gezerrt. Anschließend sollen die beiden Männer mit den Jungs geflüchtet sein. Seither fehlt von den beiden Brüdern jede Spur (oe24 berichtete bereits mehrmals mit verpixelten Bildern, jetzt hat die Staatsanwaltschaft die Veröffentlichung genehmigt).

Nun hat die Polizei die Fotos der beiden Brüder und die des tatverdächtigen Vaters veröffentlicht. Die Mutter, die verzweifelt auf irgendein Lebenszeichen der beiden Kinder hofft, habe das alleinige Sorgerecht. Sie vermutet ihren Ex-Mann, von dem sie bereits seit vier Jahren geschieden ist, im Ausland.

Der tatverdächtige Syrer hatte sich nach der Entführung noch einmal in einer Nachricht über Social Media an den arabischen Influencer in Wien "Nimer Nimer" gewandt. "Ich habe die Kinder mitgenommen, da ich vier Jahre von ihnen getrennt wurde. Die Zusammenführung seiner Familie in Österreich hätte er organisiert. "Dann habe ich meine Kinder hier verloren. Ich bin in Richtung Syrien unterwegs", heißt es in der auf arabisch verfassten Nachricht, die oe24 vorliegt.

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der Brüder – auch anonym – werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, unter der Telefonnummer 01-31310-62800 erbeten.

Vier weitere Kinder vermisst

Besonders brisant: Der gleiche Mann soll bereits am 12. Dezember 2025 seine vier Söhne Ahmad, Raed, Ayad und Abdul Hamid im Alter von 5 bis 13 Jahren aus seiner ersten Ehe mit seiner vorigen Frau einfach mitgenommen haben. Auch von diesen Jungs fehlt seither jede Spur. Eine Abgängigkeitsanzeige wurde laut Polizei erstattet. Der Vater dürfte auch sie ins Ausland gebracht haben.