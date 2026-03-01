Alles zu oe24VIP
© instagram/princeandprincessofwales

Überraschung

Prinzessin Kate verzaubert alle mit DIESEM Video

01.03.26, 22:29
Süße Überraschung zum St. David’s Day: Prinzessin Kate und Prinz William haben die Herzen ihrer Fans mit einer ganz besonderen Grußbotschaft erobert. Zum ersten Mal bewies die 44-jährige Prinzessin dabei öffentlich ihre Walisisch-Kenntnisse. 

Am Sonntag veröffentlichte das Thronfolgerpaar auf seinem Instagram-Kanal ein Video anlässlich des walisischen Nationalfeiertags. Während Prinz William bereits im Vorjahr sein Walisisch unter Beweis gestellt hatte, feierte Prinzessin Kate nun eine echte royale Premiere.

kate
© instagram/princeandprincessofwales

„Wales liegt uns sehr am Herzen“

In dem Clip, der Anfang der Woche auf Schloss Windsor aufgenommen wurde, wandte sich das Paar fließend in der Landessprache an das walisische Volk. Kate, die ein elegantes rotes Kleid mit Hahnentrittmuster und eine gelbe Narzisse – die Nationalblume von Wales – trug, betonte die tiefe Verbundenheit zur Region:

„Wales liegt uns sehr am Herzen, und wir freuen uns auf jeden Besuch“, so die Prinzessin in der Botschaft.

Prinz William ergänzte die Grußworte und schwärmte von der reichen Geschichte und den wunderbaren Menschen des Landes. Das Video zeigt das Paar nahbar und bestens gelaunt, was bei den Royal-Fans weltweit für Begeisterung sorgte.

Fannah auch im walisischen Regen

Die Videobotschaft ist der Abschluss einer ereignisreichen Woche für das Paar. Erst vor wenigen Tagen besuchten William und Kate die Region Powys. Trotz strömenden Regens ließen sie es sich in der Kleinstadt Llandiloes nicht nehmen, geduldig mit wartenden Anhängern zu plaudern und für Selfies zu posieren.

