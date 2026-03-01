Kürthy schildert uns, was bisher geschah

ALT GENUG - Das neue Buch der deutschen Bestsellerautorin.

Endlich war sie „alt genug“, um dieses Buch mit selbigem Titel, auf das sie sich schon lange gefreut hat, zu schreiben. Schriftstellerin Ildiko von Kürthy geht konsequent ihren Weg weiter, der sie seit Jahrzehnten durch weibliche Lebenswelten und -realitäten führt. Früher drehte sich viel um die Liebe, Irrungen und Wirrungen: Mit ihrem Roman Mondscheintarif, der prominent besetzt als Verfilmung zum Kino-Hit wurde, begann die steile Karriere Kürthys Ende der 1990er Jahre.

Bücher treffen einen Nerv - seit Jahrzehnten

Ihre Bücher wurden bislang in mehr als 30 Sprachen übersetzt, mit über sechs Millionen verkauften Büchern. Die Autorin, die eigene Erfahrungen mit Liebe, Mutterschaft und Lebensrealitäten ehrlich und offen verknüpft, wird für ebendiese Themen und die Ehrlichkeit gefeiert. Das wird sich mit Alt genug auch nicht ändern. Dieses Buch ist so etwas wie eine Biografie, vielleicht aber mehr wie ein Resümee, ein Blick darauf „was bisher geschah“.

Alltags-Wirrwarr

Kürthy macht sich bereit, auf eine Party zu gehen, währenddessen überlegt sie, wie es dort sein werde. Sie sei vielleicht die Älteste, die „Außenseiterin“, wie die Giftzwerge aus ihrem Kopf, die ihr Selbstzweifel einflößen, feststellen. Demgegenüber stehen Plattitüden der Selbstliebe, die sie immer wieder hört, ob nun im Coaching-Seminar oder in der Werbung, Kürthy nennt es „Das Optimismus-Tourette der Lebenshilfe-Szene.“ Kürthy schlendert gedanklich in die Vergangenheit, verweilt in der Gegenwart und blickt gelassen in die Zukunft. Denn immerhin habe sie es bis hierher geschafft, so die Autorin zu Beginn. Die Bestandsaufnahme ist vergnüglich, tief emotional und wir erfahren auch davon, wie Kürthy ihre Teilnahme bei Klums Germanys Next Topmodel fand.